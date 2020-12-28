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28.12.2020 - 11:44 | | DHA

Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ali Özdemir'in (28) Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki ailesine, acı haber ulaştı.

Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü

Şemdinli'de önceki gün karla kapanan yolu açmak için yürütülen çalışmalar sırasında düşen çığda kar kütlesinin altında kalan Sözleşmeli Er Ali Özdemir'i kurtarmak için ekipler arama kurtarma çalışmalarına başladı. Bu sırada Özdemir'in Göksun'un Çağlayan Mahallesi'ndeki baba ocağına giden yetkililer, arama çalışmaları hakkında baba Bayram ile anne Kamer Özdemir'i bilgilendirdi. Çalışmalar devam ederken bugün sabah saatlerinde Ali Özdemir'in cenazesine ulaşıldı. Yetkililer bu defa ailenin kapısını acı haberi vermek için çaldı. 4'ü kız, 6 çocuklarının en küçüğü olan Ali Özdemir'in şehadet haberini alan Bayram ve Kamer Özdemir çifti gözyaşlarına boğuldu. Ailenin yakınları ve komşuları, Türk bayrakları asılan şehit evine akın etti.

Bekar olan Ali Özdemir'in cenazesinin Hakkari'de düzenlenecek törenin ardından Kahramanmaraş'a gönderileceği belirtildi.

 MSB'DEN ŞEHİT PİYADE SÖZLEŞMELİ ER ALİ ÖZDEMİR İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;  "Hakkâri/Şemdinli bölgesinde bulunan bir üs bölgemizin kar nedeniyle kapalı yolunun açılması için yürütülen çalışmalar sırasında çığ düşmüş, bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da çığ altında kalmıştı. Yoğun arama-kurtarma çalışmaları sonucunda çığ altında kalan diğer personelimizin naaşına ulaşıldı. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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