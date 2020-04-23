Kallavi Ne Demek? Tdk'ya Göre Kallavi Fincan Nedir?

Kallavi günümüzde de günlük konuşma içerisinde kullanılır. Bu sözcükten türetilen kelimelerde sık rastlanmasa da sözcük dağarcığımızda yerini almıştır.

Kallavi Ne Demek?

Kallavi Arapça kökenli bir kelimedir. Dilimizde vezirlerin giydiği koni biçimindeki telli kavuk anlamında kullanılır. Kavuk pamuktan üretilen sarıkla sarılan bir erkek başlığı olarak tanımlanabilir. İstanbul’da İstiklal Caddesine bağlı bir sokak adıdır.

- Sadrazam ve vezirlerin giydikleri kavuk türü.

- Kocaman, çok iri.

- Vezirlere ve sadrazamlara özel olarak üretilen üstü koni biçimdeki telli kavuk çeşidi.

- Güzel pişmiş bol köpüklü kahve.

TDK'ya Göre Kallavi Fincan Nedir?

Kallavi ile üretilen kelime gruplarından biri de kallavi fincandır. TDK’ya göre kallavi fincan anlamı ise iri ve kulpsuz fincan olmaktadır. Türk kahvesinde farklı bir sunun kullanmak isteyenler için nostaljik bir seçenektir. Kahve keyfini daha uzun yaşamak isteyenler için kullanılabilecek iri fincan modelleridir.