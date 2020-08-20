Kaplumbağalar denize uğurlandı

2020 Patara Yılı kapsamında Patara kumsalı dün özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Küresel iklim değişikliğine dair veriler elde etmek için izleme cihazları takılan caretta carettalar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla denize bırakıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan dün Patara Antik Kenti’ni ziyaret etti. 2020 Patara Yılı kapsamında, antik kentte süren kazı ve buluntular hakkında bilgi alan Erdoğan, özel çevre koruma bölgesi ilan edilen Patara kumsalında caretta carettaların denizle buluşmasına tanıklık etti.

‘Denizin en nadir sakinleri’

Emine Erdoğan, hayalet ağlar, tekne pervaneleri ve plastik atıklar nedeniyle zarar gören deniz kaplumbağalarını rehabilite eden DEKAMER yetkililerinden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Erdoğan, daha sonra caretta carettaları izleyen merkezin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın desteğiyle çip yerleştirdiği 3 yetişkin deniz kaplumbağasının suyla buluşmasına eşlik etti.

Pervane çarpması nedeniyle yaralandıktan sonra tedaviyle iyileşen Likya isimli kaplumbağanın başını okşayan Erdoğan, misina dolanması nedeniyle yaralanan Belcekız ve Patara isimli kaplumbağaları da çocuklarla birlikte sevdi. Emine Erdoğan, son olarak rehabilite edilen yeşil kaplumbağayı da elleriyle suya bıraktı. Caretta carettaların denizlerin en nadir sakinleri olduğuna değinen Emine Erdoğan, konuşmasında da şu mesajları verdi:

‘Hepsinin yolu açık olsun’

“Onlar dünyanın eski şahitleri ama ne yazık ki neslilleri tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Onları mutlaka hayatta tutmamız lazım. Çünkü ekosistem için çok önemli bir rol oynuyorlar. Hem küçük deniz canlılarına besin sağlıyorlar hem de iklim değişikliğini durdurmada önemli rolü olan deniz yosunlarının büyümesini teşvik ediyorlar. Onları küçük büyük her türlü tehditten korumalıyız. Her tür deniz kirliliğini önlemeliyiz, denizleri plastikten mutlaka arındırmalıyız. Dünya hepimizin ortak evi. Kirlilikle mücadele de hepimizin ortak derdi olmalı. İnanıyorum ki bu kaplumbağalar yıllar sonra yavrularını bırakmak için bu sahile döndüklerinde torunlarımız onları aynı hassasiyetle karşılayacaktır. Sürdürülebilir deniz ve kıyı temizliği, bu canlılara borcumuzdur. Ben de çip sayesinde bugün denize bıraktımız canlıların takipçisi olacağım. Hepsinin yolu ve bahtı açık olsun diyorum.”

Programa katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da, “Bugün güzel deniz canlılarımızı güzel ve uzun bir yolculuğa uğurladık. İnşallah geri gelip yavrularını buraya bırakacaklar. Yolları bahtları açık olsun. Ülkemizdeki özel çevre bölgelerinde hem canlıları hem de doğayı koruyacak adımlar atıyoruz. Patara’da 197 bin metrekare olan özel çevre koruma bölgelersini ikiye katladık. 90’lı yıllarda 1500 olan yavrulama sahası şu an 8 bine çıkmış durumda. Kaplumbağalarımızı koruyor ve izliyoruz. Bilimsel araştırmalar ve iklim değişikliği ile mücadele aşamasında bu çalışmalar bize ışık tutuyor” dedi.

Kaplumbağalar izlenecek

Patara kumsalında yumurtlama alanları izlenerek korunan caretta carettalar, bugüne kadar bölgede 420 yuvada 5 bin 300 yavru dünyaya getirdi. DEKAMER den Prof. Dr. Eyüp Başkale, yavru çıkışlarını Temmuz ayında başladığını belirterek, “Bu seneki yuva sayısı yürüttüğümüz koruma çalışmalarının meyvesi. Denize ulaşan yavru sayısı, eskiden 7 bindi şu an daha yavru çıkma sezonu yeni başlamışken bile 8 binin üzerinde. Artık bir farkındalık oluştu, bilgilendirme çalışmaları yapıldı. Çevre ve şehircilik Bakanlığı’nın desteğiyle yaptığımız uydu izleme çalışması da, karasal hedeflerimizi denize taşıdı. Artık denizde de koruyup izleyeceğiz” bilgisini verdi.

SUDAKİ İLK ADIMLARINA EŞLİK ETTİ





Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından desteklenen Patara Deniz Kaplumbağaları Koruma ve İzleme Programı kapsamında Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) görevlileri, yaralı deniz kaplumbağalarının tedavilerini gerçekleştiriyor. Tedavileri tamamlandıktan sonra rehabilitasyon sürecinden geçirilen kaplumbağalar, doğal yaşam alanlarına alışabilmesi için bir süre denizde oluşturulmuş özel bölmelerde gözlem altında tutuluyor. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Temsilciliği tarafından “Sudaki Yaşam Savunucusu” ilan edilen dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen, kaplumbağaların tutulduğu alanda dalış yaparak yavru caretta carettaların ilk adımlarına şahitlik etti. -ANTALYA AA