MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Karlov suikastı davasında tutuklu 7 sanığın mevcut halinin devamına karar verildi
ABONE OL
29.01.2021 - 17:00 | | AA

Karlov suikastı davasında tutuklu 7 sanığın mevcut halinin devamına karar verildi

Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, o sırada görevde olmayan polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmesine ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 28 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Karlov suikastı davasında tutuklu 7 sanığın mevcut halinin devamına karar verildi

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu Şahin Söğüt ve Vehbi Kürşad Akalın, tutuksuz yargılananlar ile bazı sanık avukatları salonda hazır bulundu. Diğer tutuklu sanıklarla bulundukları cezaevinden videokonferans yöntemiyle bağlantı kuruldu.

Mahkeme, esasa ilişkin mütalaaya karşı Şahin Söğüt ve avukatı Adem Kaplan'ın savunmalarını dinledi.

Sanık Vehbi Kürşad Akalın'ın avukatı Ayten İzmirli ise savunma için mahkemeden süre talep etti.

Duruşmada, diğer tutuklu sanıklar Hüseyin Kötüce, Ramazan Yücel, Ahmet Kılınçarslan, Hayreddin Aydınbaş ve Salih Yılmaz'ın tahliyeye ilişkin talepleri de dinlendi.

Akalın'ın avukatının süre talebini kabul eden heyet, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına hükmederek duruşmayı 19 Şubat'a erteledi.

Milliyet'te Haftanın Özeti (29 Ocak 2021)İşte Türkiye'de ve dünyada bu haftanın öne çıkan haber başlıkları;
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Karlov suikastı davasında tutuklu 7 sanığın mevcut halinin devamına karar verildi

Karlov suikastı davasında tutuklu 7 sanığın mevcut halinin devamına karar verildi

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 11 saati geçemez...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 11 saati geçemez...

Üretici de tüketici de şikayetçi

Üretici de tüketici de şikayetçi

Son dakika! İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması önce yoğun trafik

Son dakika! İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması önce yoğun trafik

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet