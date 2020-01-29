Kavurmalı Pide nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Kavurmalı Pide tarifi ve malzemeleri

Kavurmalı Pide nasıl yapılır sorusu Gelinim Mutfakta yarışmasını takip eden izleyiciler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Hafta içi her gün Kanal D ekranında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler bugün Kavurmalı Pide konusunda hünerlerini sergilemek için yarışıyor. Peki Gelinim Mutfakta yarışmasında en güzel Kavurmalı Pide'yi hangi gelin yapacak? Kavurmalı Pide tarifi ve malzemeleri nelerdir? Kavurmalı Pide nasıl yapılır?

KAVURMALI PİDE MALZEMELERİ

20 gr. yaş maya

1 + çeyrek su bardağı ılık su

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tepeleme yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı ay çiçek yağı

4,5 – 5 su bardağı un

1 tutam tuz

1 yemek kaşığı tereyağı – piştikten sonra

Kavurmalı için Malzemeler

300 gr. hazır kavurma – kabaca doğranmış

1 su bardağı kaşar peyniri – rende

1 adet yumurta

KAVURMALI PİDE YAPILIŞI:

Su, toz şeker ve mayayı karıştırarak mayayı suyun içinde eritin.

Ardından yoğurt ve ayçiçek yağını ekleyip karıştırın.

Unu derin bir karıştırma kabına alın.

Ortasını havuz yapın ve mayalı karışımı ilave edip önce bir çatal yardımıyla karıştırın.

Un ve mayalı karışım biraz karışınca tuzu hamurun kenarlarından ekleyin ve elinizle iyice yoğurun.

Hamurunuz un isterse, un ekleyerek yoğurmaya devam edin.

Yoğurduğunuz hamuru temiz bir karıştırma kabına alın ve 45 dakika – 1 saat mayalanması için kenara alın.

Hamurunuz yeteri kadar mayalandığında, yuvarlak bir pide şeklinde açın, içerisine kavurma ve kaşar peynirlerini serpiştirin.

200 derecede önceden ısıtılmış fırına fırın tepsinizi içi boş atın ardından sıcak olan fırın tepsinize pidelerinizi alıp 20 – 25 dakika pişirin.

Pideleri fırından aldıktan sonra içine 1 tatlı kaşığı tereyağını parça parça ilave edin.

Dilimleyerek servis edin.