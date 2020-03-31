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31.03.2020 - 17:45 | | İHA

Kayıp Uzman Çavuş Güneş ve Gülistan'ı arama çalışmaları sürüyor

Tunceli’de eğitim sırasında botun devrilmesi sonucu Munzur Çayı’na düşerek kaybolan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş ile 5 Ocak tarihinden bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmaları çok sayıda ekibin çalışmasıyla sürüyor. Çalışmalar kapsamında Munzur Çayı’nın belli noktalarına beton bloklar konulmaya başlandı.

Kayıp Uzman Çavuş Güneş ve Gülistan'ı arama çalışmaları sürüyor

Olay, 17 Mart tarihinde Ovacık kara yolu Anafatma mevkiinde meydana gelmişti. Eğitim sırasında içinde 4 askeri personelin bulunduğu rafting botunun devrilmiş, 3 personel kendi imkanlarıyla kıyıya çıkarken Munzur Çayı'na düşen 36 yaşındaki Uzman Çavuş Yılmaz Güneş ise kaybolmuştu.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikincisi sınıf öğrencisi Gülistan Doku da 5 Ocak tarihinde kaybolmuş, en son Uzunçayır Baraj Gölü Sarısaltuk Viyadüğü üzerinde otururken görüntüsü araç içi kamerasına takılmıştı. Her iki kayıp için de başlatılan arama çalışmaları Munzur Çayı ve Uzunçayır Baraj Gölü'nde devam ediyor.

Munzur Çayı’ndaki arama çalışmaları kapsamında Ankara'dan Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekibi, Samsun ve Van Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri botlarla arama çalışması yapıyor.

Ayrıca kayıp Uzman Çavuş Güneş’i arama çalışmaları kapsamında iş makinesiyle Munzur Çayı’nda belirlenen noktaya beton bloklar konulmaya başlandı.Uzunçayır Baraj Gölü’nde de botlarla arama çalışmaları sürüyor. Çalışmalara JÖAK ve SAK’ın yanı sıra dalgıç polisler, AFAD, Emniyet, Jandarma ve AFAD gönüllüleri de katılıyor.

Arama çalışmalarını Vali Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Uzman Çavuş Güneş'in eşi Gülnur Ortakçı Güneş, annesi Aysel, babası Emin Güneş'le birlikte her gün yerinde takip etmeyi sürdürüyor.

Kayıp Uzman Çavuş Güneş ve Gülistanı arama çalışmaları sürüyor

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