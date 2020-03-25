Kazadaki sır perdesi 11 yıldır aralanamadı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nu taşıyan helikopter, 25 Mart 2009 tarihinde saat 14.37’de Kahramanmaraş mitinginden Yozgat Yerköy mitingine hareket etmek için havalandıktan 26 dakika sonra bilinmeyen bir nedenle Keş dağı, Kuru Dere Kanlıçukur mevkine düştü. Yazıcıoğlu’nun yanı sıra helikopterde bulunan altı kişi de hayatını kaybetti. Kazanın ardından hazırlanan otopsi raporunda, Yazıcıoğlu’nun düşme anından sonra bir saat daha hayatta kaldığı ortaya çıktı. Yazıcıoğlu ve helikopterde bulunanların naaşına ancak 48 saat sonra ulaşılması ise büyük tepki yaratmış, 17 gönüllü köylü tarafından bulunan enkazın 48 saat süren arama çalışmalarının yapıldığı bölgenin 115 kilometre uzağında olduğu anlaşılmıştı. Yazıcıoğlu’nun cenazesi ölümünden altı gün sonra 31 Mart 2009 tarihinde Taceddin Dergahı’na defnedildi. Yazıcıoğlu’nun ölümüne ilişkin suikast iddiaları halihazırda Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturulurken, Göksun Asliye Ceza Mahkemesi ve Yargıtay 5. Ceza Dairesi Başkanlığı’nda da ayrı soruşturmalar yürütülüyor. Yazıcıoğlu’nun ölümüne yol açan helikopter kazasına ilişkin ilk iddia, helikopterin düştüğü anlarda bölgede üç savaş uçağının bulunduğu yönündeydi. Olay günü helikopterin uçuş güzergâhında üç şüpheli jetin uçtuğu, söz konusu bu jetlerin helikopterin yakınından geçerek türbülans etkisiyle düşmesine neden olduğu öne sürüldü. Diğer bir iddia ise helikopter pilotu Kaya Mustafa İstektepe’nin üç şüpheli jetin egzos dumanın etkilenerek karbonmonoksit zehirlenmesi yaşadığı, pilotun seyir hakimiyetini kaybettiği için helikopterin çakıldığı şeklindeydi. Yazıcıoğlu ailesi, ve avukatlar iddiaların peşine düşüp davalar açsa da hiçbir sonuç elde edemediler. Pilot İstektepe’nin kanında yüzde 24, gazeteci İsmail Güneş’te yüzde 27, Muhsin Yazıcıoğlu’nda ise yüzde 13 seviyesinde karbonmonoksit tespit edildiği öne sürülüyor, bilirkişi raporlarında yüzde 24 oranındaki karbonmonoksit gazının pilotta sarhoşluk, dikkat bozukluğu, baygınlık gibi tesirler yapabileceği iddia ediliyordu.

Şüpheli durumlar

Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Selami Ekici, kazadan kısa bir süre sonra yaptığı açıklamada, “Bizim için önemli bir noktada Yazıcıoğlu’nun İngiltere Lordlar Kamarası’ndaki konuşması ve bu ülkeye yaptığı temastır. Halkımız bilsin ki ne olduysa İngiltere dönüşü oldu. Yazıcıoğlu’nun hem 28 Şubat sürecindeki, hem Kürt açılımındaki, hem de Ergenekon’da aldığı tavır derin yapıları rahatsız etti” sözleriyle yeni soru işaretlerini gündeme taşıyordu. Yazıcıoğlu yakınları ve ailenin avukatları, kazadan sonraki günlerde, Genelkurmay radarlarında kaza anına ilişkin dört dakika 47 saniyelik görüntülerin olmadığını, türbülans ve karbonmonoksit etkisi yaptığı iddia edilen üç jetin belli aralıklarla şüpheli şekilde düştüğünü öne sürüyordu. Hatta söz konusu üç savaş uçağının Merzifon’dan havalanan MJ 524 kodlu F-16, diğer ikisinin Malatya Erhaç’tan havalanan HH721 ile HK046 kodlu F4 jetleri olduğu iddia ediliyordu. Kazaya ait diğer şüphe ise helikopterin içine kibrit kutusu büyüklüğünde karbonmonoksit düzeneği yerleştirilerek havayla temas etmesi sonucu pilotun sarhoşluk veya baygınlık geçirerek helikopterin hakimiyetini kaybedip çakılması yönündeydi.

132 kişi hakkında suç duyurusu

Muhsin Yazıcıoğlu’nun yakınları ve avukatlarına göre 15 Temmuz darbe girişiminden sonra helikopter kazasına ilişkin sis bulutu ve şüpheler aralanmıştı. Muhsin Yazıcıoğlu’nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu bir numaralı şikâyetçi sıfatıyla, 9 Ağustos 2016 tarihinde FETÖ elebaşı Fetulah Gülen, Aydoğan Vatandaş, darbe girişimine katıldığı gerekçesiyle tutuklanan eski Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Süleyman Manka, Kayseri Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü yapan Ali Orhan Dinç ve Emniyet Genel Müdürlüğü eski İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek ile 132 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Barnabas İncili iddiası

Suç duyurusunda en dikkat çeken bölümleri ise Muhsin Yazıcıoğlu’nun Barnabas İncili’ni sinema filmi yaptırmak istediği, bu durumun FETÖ elebaşı Gülen’i rahatsız edip etmediği ve helikopterin Gülen’e bağlı Hava Kuvvetleri’ndeki FETÖ’cüler tarafından düşürülüp düşürülmediğinin araştırılmasını talep eden kısımlar oldu.

Suç duyurusunda, Yazıcıoğlu’nun olay esnasında yanında bulunan Blackberry marka telefonunda Barnabas İncili’nin görüntülerinin kayıtlı olduğu ve bu görüntülerin saklandığı hafıza kartının telefonunun içerisinden alınmış olduğu belirtilirken, iddiaların devamında şu görüşlere yer verildi:

“Barnabas İncili sebebiyle de bu eylemin gerçekleştirilme ihtimalinin olduğu anlaşılmaktadır. Bu eylemi de Barnabas İncili’nin üzerinin örtülmesinden menfaati olan Hıristiyan dünyasıdır. Bu eylemi her kim yaptıysa onlar adına yapmıştır. FETÖ yapılanmasının bunu yapma ihtimali sunduğumuz veriler çerçevesinde mümkün olduğu görülmektedir.”

Ailenin avukatları da, Yazıcıoğlu’nun “Barnabas İncili”ni sinema filmi yaptırmak istediği, bu durumun FETÖ elebaşı Gülen’i rahatsız etmiş olabileceği ve Barnabas İncili’nin fotoğraflarının bulunduğu hafıza kartının kayıp olduğunu iddia ettiler. Yazıcıoğlu’nun ölümü sadece yakınları tarafından değil, 15 Temmuz’dan önce hazırlanan FETÖ çatı iddianamesinde de şüpheli bulunurken, iddianamenin bazı bölümlerinde Yazıcıoğlu’nun FETÖ’nün istismarına uğrayanlardan biri olduğu, ölümünün örgüt menfaatine gelecek şekilde yönlendirildiği belirtildi.

Oklar FETÖ’yü işaret ediyor

Şüpheli helikopter kazasının ardından “Artık tüm oklar FETÖ/PDY’yi işaret ediyor” diyen Yazıcıoğlu ailesinin avukatlarından Selami Ekici ise Milliyet’e yaptığı açıklamada şu iddiaları gündeme taşıdı:

“Helikopterin düşüş nedenini ortaya çıkaracak cihazları söken ve kaybeden kaza kırım ekibinden iki kişi darbe girişiminden sonrası tutuklandı. Malatya 2. Kara Havacılık Alayı’ndan Aydın Özsıcak ve Yüzbaşı Davut Uçum’un aralarında olduğu bir ekip kaza kırım heyeti olarak görevlendirilmişti. Özsıcak, kaza-kırıma uğrayan Skorsky’yi incelemek yerine Yazıcıoğlu’nu taşıyan helikopterdeki Argus 5000 ve Skymap 3 cihazlarını söktü. Bu işlemi yaparken başında Cemal Şahin ve Nedim Bakırhan bulunuyordu. Cihazlar helikopterin düşüş nedenini ortaya çıkaracak en önemli ekipmanlardı. Maalesef cihazların akıbetini kimse bilmiyor. Cihazlar kayıp, deliller karartılmış durumda. Aydın Özsıcak ve Davut Uçum, 15 Temmuz gecesi Erdoğan’a suikast düzenlemeye giden FETÖ/PDY üyeleri arasındaydı.”

‘Söken ayrı yakan ayrı’

Ekici diğer iddialarını şöyle sıraladı:

“Bizim elimize 2012 yılında isimsiz bir ihbar mektubu ulaşmıştı. Helikopterden sökülen cihazların Malatya 2. Kara Havacılık Alayı’nda ‘Sahra’ adı verilen bir yerde yakıldığı yazılıydı. Bu ihbar mektubu Malatya Özel Yetkili Savcısı Şeref Gürkan tarafından ciddiye alınmadı. Helikopter düştüğünde Kayseri Valisi Mevlüt Bilici ilk anlarda ‘Yazıcıoğlu kurtuldu, bilinci açık’ demişti. Bilici’ye yanlış bilgi veren kişi Kahramanmaraş İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Dursun Özmen. Bu kişi de FETÖ/PDY’den tutuklanarak cezaevine girdi. O dönem Malatya 2. Kara Havacılık Alayı’nda görevli kişiler arasında ‘Komutanım söken ekip ayrı yakan ekip ayrı’ şeklinde konuştukları ve bu isimlerin kimler olduğu tapelerde yer alıyor.”

Manka ekibin başı

FETÖ darbe girişimine katıldığı gerekçesiyle tutuklanan Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Süleyman Manka’nın, Yazıcıoğlu’nu infaz eden ekibin başı olduğu yönünde emniyet istihbarat kaynaklarından duyum aldıklarını iddia eden Ekici, “15 Temmuz darbe girişiminden önce emniyet istihbarat birimlerinden Manka’nın sonra Yazıcıoğlu’nu infaz eden ekibinin lideri olduğu ve altı kişilik bu ekibin Yazıcıoğlu’nu infaz ettiği yönünde bilgiler geldi. Manka, hakkında 9 Ağustos 2016 tarihinde Yazıcıoğlu dosyasını soruşturan Kahramanmaraş Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştuk. Bu şahsın olay tarihinde nerede olduğunun araştırılması gerekir. FETÖ’nün ‘eski Ege askeri sorumlusu’ Hüseyin Uğur Sarıçiçek, Yazıcıoğlu’nun ölümüne ilişkin örgütün Afrika İmamı Necdet İçel’i sorumlu tuttu. FETÖ çatı iddianamesinde Yazıcıoğlu cinayetini planladığı iddia edilen Necdet İçel’in İbrahim Kocabıyık, Vehbi Yıldız, Nevzat Türk ve Mehmet Tabanca ile birlikte Fetulah Gülen’i mesih olarak kabul ettikleri vurgulandı” dedi.