Kazandibi tarifi ve malzemeleri! Gelinim Mutfakta Kazandibi nasıl yapılır?

Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler bugün Kazandibi tatlısı yapacak. Haftanın beş günü boyunca mutfaktaki hünerlerini sergileyen gelinler yaptıkları yemekleri kayınvalidelerine tattırıp puan alıyor. Gün sonunda en yüksek puanı alan gelin Çeyrek altının sahibi olurken hafta boyunca en yüksek puanı alan gelin beş altın bileziğin sahibi oluyor. Ekran başındaki izleyiciler ise yapılan yemek ve tatlıların tariflerini araştırmayı sürdürüyor. Bugün gelinler tarafından yapılacak olan Kazandibi tarifi ve malzemeleri vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Peki Evde kazandibi nasıl yapılır?

KAZANDİBİ MALZEMELERİ

6 su bardağı süt

3 tepeleme yemek kaşığı pirinç unu

3 tepeleme yemek kaşığı mısır nişastası

1 su bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı tereyağı

4 yemek kaşığı pudra şekeri

1 çay kaşığı tarçın

KAZANDİBİ YAPILIŞI:

6 su bardağı süt, 1 su bardağı toz şeker, 3 yemek kaşığı pirinç unu ve 3 yemek kaşığı mısır nişastasını derin bir tencereye alın. Karışımı bir çırpma teli yardımıyla pürüzsüz bir hal alana kadar karıştırın ve kıvam alana kadar pişirin.

Son olarak tereyağını ekleyip tatlının sıcaklığıyla erimesini sağlayarak karıştırın. Yağlanmış bir fırın tepsisinin tüm yüzeyini 4 yemek kaşığı pudra şekeri ve 1 tatlı kaşığı tarçın karışımıyla kaplayın.

Üzerine iki kepçe muhallebiyi eşit miktarda yayın. Tepsiyi ocak üzerinde çevire çevire karışımı yakın.

Yakma işlemi bittiğinde kalan muhallebiyi de tepsiye dökün. Üzerini bir spatula yardımıyla düzeltin.

Buzdolabına kaldırıp kıvam alması için soğuttuğunuz tatlıyı, ince uzun dilimlere ayırın ve spatula yardımıyla kıvırarak rulo şeklinde sarın.