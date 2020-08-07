KEP adresi nedir? PTT KEP adresi nasıl alınır?

Dünyada birçok ülkede kullanılan KEP sistemi Türkiye'de de bulunmaktadır. Resmi yazışmaların uluslararası standartlara uygun bir şekilde olamasını sağlayan KEP sistemi ile ilgili soruların cevapların yanıtları araştırılıyor. Peki KEP sistemi nedir?

KEP BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KEP sistemine üye olmak isteyenler başvuru için gerekli bilgi ve belgeleri hazırlayarak en yakın PTT Merkez Müdürlüğünden hesaplarını alabiliyorlar.

PTT KEP ADRESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

PTT KEP NEDİR?

Kullanıcılara genel e-posta hizmetlerine ilave olarak

E-postaların ilgili kişiye gönderilip gönderilmediği,

Gönderilmişse ulaşıp ulaşmadığı

Gönderilen e-postaya erişilip erişilmediği,

E-postanın iletilme zamanını tespit edecek,

İçeriğin değişmediğini garanti edecek,

Hukuken geçerli delil seti oluşturacak şekilde muhafaza edecek sistemdir.

GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen üzerinde TC kimlik numarası bulunan geçerli resmî belge

Gerçek kişiler için hazırlanmış olan Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Ön Başvuru Formu