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07.08.2020 - 16:53 |

KEP adresi nedir? PTT KEP adresi nasıl alınır?

KEP adresi ile ilgili gündemde araştırmalar bulunuyor. PTT Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) sistemi resmi yazışmaların online ortam üzerinden güvenli bir şekilde yapılmasını sağlıyor. Peki KEP adresi nasıl alınır? İşte detaylar...

KEP adresi nedir? PTT KEP adresi nasıl alınır?

Dünyada birçok ülkede kullanılan KEP sistemi Türkiye'de de bulunmaktadır. Resmi yazışmaların uluslararası standartlara uygun bir şekilde olamasını sağlayan KEP sistemi ile ilgili soruların cevapların yanıtları araştırılıyor. Peki KEP sistemi nedir?

KEP BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KEP sistemine üye olmak isteyenler başvuru için gerekli bilgi ve belgeleri hazırlayarak en yakın PTT Merkez Müdürlüğünden hesaplarını alabiliyorlar.

PTT KEP ADRESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

PTT KEP NEDİR?

Kullanıcılara genel e-posta hizmetlerine ilave olarak

E-postaların ilgili kişiye gönderilip gönderilmediği,
Gönderilmişse ulaşıp ulaşmadığı
Gönderilen e-postaya erişilip erişilmediği,
E-postanın iletilme zamanını tespit edecek,
İçeriğin değişmediğini garanti edecek,
Hukuken geçerli delil seti oluşturacak şekilde muhafaza edecek sistemdir.

GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen üzerinde TC kimlik numarası bulunan geçerli resmî belge

Gerçek kişiler için hazırlanmış olan Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Ön Başvuru Formu

Sefer Şener Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomiyle ilgili açıklamalarını değerlendirdiProf. Dr. Kerem Alkin, Prof. Dr. Kadir Tuna, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ve Prof. Dr. Sefer Şener Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomiyle ilgili açıklamalarını CNN Türk'te Semiha Şahin'e özel değerlendirdi.
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