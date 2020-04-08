Kibir Nedir? Kibirlenmek Kısaca Ne Demektir? TDK'ya Göre Kibirlilik Ne Anlama Gelir?

Kibir bir kişinin kendisini beğenme ve başkalarından üstün görme anlamına gelmektedir. Günlük yaşam içerisinde hem sözlü hem de yazılı olarak çok fazla kullanılan kibir kelimesi, özellikle bir kişiye atıfta bulunmak için değerlendirilmektedir.

Kibirlenmek Kısaca Ne Demektir?

Herhangi bir olay ya da olgu üzerinden kişinin, yavaş yavaş kendini başkalarından daha üstün görmeye başlamasıdır. Özellikle anlık olaylar üzerinden yaşanan bazı durumlar için başkaları adına cümlede kullanılabilmektedir.

TDK’ya Göre Kibirlilik Ne Anlama Gelir?

Türk Dil Kurumu açısından bakıldığında kibirlilik kendini başkasından üstün görme, kendini aşırı beğenme anlamları taşımaktadır. Özellikle çoğu zaman karşı tarafta istenmeyen sinir bozucu bir etki yaratabilmektedir.

Kibir aynı zamanda kişinin hata yapmasına sebebiyet veren en ciddi olgular arasında yer alır. Bir olayda kendine toz kondurmayan ve her söylediğini doğru olduğunu düşünen kişiler için de kibir kelimesi kullanılabilmektedir.