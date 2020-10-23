Kişiye özel grip aşısı

Koronavirüs salgını nedeniyle önceki yıllara oranla çok daha fazla talebin olduğu grip aşısı Türkiye’ye geldi. Ancak aşıyı eczanelerden temin etme konusunda ciddi sıkıntılar var. Vatandaşın aşı yaptırabilmek için isim yazdırdığı eczaneler, ‘Charlson Risk Skoru’na göre grip aşısı yaptırılacağını belirterek, vatandaşları e-nabız sistemine ve aile hekimliklerine yönlendiriyor. E-nabız sisteminde aşı için uygun bulunan vatandaşa, aile hekimi “Reçetem” sistemi üzerinden aşı reçetesi yazıyor. Bu reçeteyle gelenlerlere de depodan kişiye özel aşı siparişi veriliyor. Manuel yazılan reçeteler ise işleme alınmıyor. Eczacılar, kronik hastalığı bulunan kişiler için yaptıkları aşı listelerinin geçersiz hale geldiğini belirtirken, aile hekimleri ise uygulamada yaşanan hatalar nedeniyle hastayla karşı karşıya kaldıklarını söylüyor.

Uygulamada hatalar

İstanbul Aile Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Tamur şunları anlattı: “Aşı yetersiz geldi. İnsanlara zorla aşı yapıyorduk. Bu senede tam tersi oldu. Uygulamada bazı hatalar var. Hiçbir hekim aşı için kriterlerin ne olduğunu bilmiyor. Yaşı ilerlemiş, kalp yetmezliği, KOAH’ı olan bir hasta kriterleri karşılamıyor görünüyor. Hasta bunun bizden kaynaklı olduğunu sanıyor. Bunu anlatamıyorsunuz. Çoğu kişi e-nabız kullanmıyor. Bakanlık madem bunu hesapladı, insanlara bir tane kod verilir, üç gün içinde gidip eczaneden aşınızı alın diyebilirdi.”

‘Doğru bir yöntem’

Aşı sayısının azlığı ve talebin çokluğundan dolayı sistemi doğru bulduğunu belirten İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu da şunları söyledi: “20 milyon civarında risk grubunda vatandaş olduğunu biliyoruz. Türkiye’ye gelen aşı maalesef 1 milyon 300 bin doz. O yüzden risk grubundaki her vatandaşa yapılamayacağı için öncelikli risk gruplarına yapılması doğru bir yöntem. Vatandaşlar aşıyı yazdırmak için hem doktora hem de eczacıya baskı yapıyor. Bu yönden 3 gündür ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz.”

‘Reçetesiz aşı yok’

Eczacılar ise dertli. Bağcılarda bulunan Güneştepe Eczanesi işletmecisi Eczacı Sena Seven, eczaneye gelen her hastanın aşı sorduğunu belirterek, “Ayrıca günde 30-40 kişi telefonla arayarak soruyor. Biz de liste oluşturduk. Maalesef yeni sistemle bu listeler geçersiz oldu. Aile hekimi üzerinden reçete ile aşı vereceğiz. Kimseye reçetesiz aşı veremiyoruz” dedi.

Ömer Fatih eczanesinin işletmecisi Eczacı Ömer Fatih Başaran da, “Reçete olmadan depodan aşı alınamıyor. Aşı satışı bu gün başlandı ama daha kimseye veremedik. Liste yapmıştık. Aile hekimi yazmadan alınamayacağı duyurulduktan sonra talep durdu” dedi.

Fatih’teki Efeoğlu eczanesinden Şehnaz Efeoğlu da şunları söyledi: “İhtiyaç olandan az aşı ithal ediliyor. O yüzden grip aşısı en acil kişilere dağıtılması gibi bir durum var. Çok talep var. Bu zamana kadar aşı olmak isteyenler bir yığın insan geldi deftere adını yazdık. Şu an bunun hiç bir geçerliliği kalmadı.”

Riskli grupta sağlıkçıların da olması gerektiğini savunan Kadıköy Haydarpaşa Anadolu Eczanesi işletmecisi Ayhan Kahraman, “Vatandaş reçetesiyle geldiği zaman aşıyı sisteme girerek depodan talep edebiliyoruz. Geçen yıl 100 kutu satmıştık, bu yıl 300 kişiden aşı talebi aldık. Şu an kendimize bile aşı yaptırma lüksümüz yok” dedi.