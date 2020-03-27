Klorokin nedir? Klorokin etken maddesi nedir? Fransa sıtma tedavisinde kullanılan klorokinin Corona virüse karşı kullanımına izin verdi

Klorokin nedir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Fransa'da sıtma tedavisinde kullanılan Klorokinin corona virüsü tedavisinde kullanılmasına izin verilirken Klorokinin ihracatı yasaklandı. Peki Klorokin nedir, etken maddesi nedir?

Fransa'da sıtma tedavisinde başvurulan klorokinin Kovid-19'a karşı kullanımına izin

Fransız hükümeti, klorokinin ihracatını yasakladı

Fransa'da sıtma tedavisinde başvurulan klorokinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı kullanılmasına izin verildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Başbakanlık Kararnamesi'nde, klorokinin Kovid-19'un tedavisinde doktor kontrolünde kullanabileceği belirtildi.

Ülkede, Kovid-19'un tedavisinde klorokinin kullanımını en çok savunanlardan Marsilya'daki Akdeniz Enfeksiyon Enstitüsü Genel Direktörü Prof. Dr. Didier Raoult, Twitter'dan yaptığı açıklamada, bu karardan dolayı Sağlık Bakanı Olivier Veran'a teşekkürlerini iletti.

Fransız hükümeti, klorokinin ihracatını yasakladı.

Klorokin ile virüse yakalananların yüzde 75'i iyileşti

Dr. Raoult, klorokini yeni tip koronavirüse yakalanan 24 kişide test etmiş, hastaların yüzde 75'i de iyileşmişti. Fransız ilaç şirketi Sanofi tarafından yapılan açıklamada, klorokinin 300 bin dozunun virüse karşı kullanılacak aşının geliştirilmesine katkıda bulunacağı belirtilmişti.

Kaynak: AA

KLOROKİN NEDİR?

Klorokin, sıtmanın etkin olduğu bölgelerde sıtmayı önlemek ve tedavi etmek için kullanılan bir ilaçtır. Bazı sıtma tipleri, dirençli soylar ve karmaşık vakalar tipik olarak farklı veya ek ilaç gerektirir. İlaç bazen romatoid artrit, lupus eritematozus ve bağırsakların dışında meydana gelen amebiyaz için kullanılabilir. Ağız yoluyla alınır. Ayrıca 2020 itibariyle COVID-19 enfeksiyonlarını tedavi etmek için deneysel olarak kullanılmaktadır.

İlacın yaygın yan etkileri arasında kas problemleri, iştahsızlık, ishal ve deri döküntüsü yer alır. Ciddi yan etkiler arasında görme problemleri, kas hasarı, epileptik nöbetler ve düşük kan hücresi seviyeleri bulunur. Hamilelik sırasında kullanım için güvenli olduğu düşünülmektedir. Klorokin, 4-Aminokinolin ilaç sınıfının bir üyesidir. Kırmızı kan hücresi içinde yer alan aseksüel sıtmaya karşı etkilidir.

Klorokin 1934 yılında Hans Andersag tarafından keşfedilmiştir. Bir sağlık sisteminde ihtiyaç duyulan en güvenli ve en etkili ilaçlar olan Dünya Sağlık Örgütü'nün Temel İlaçlar Listesi'nde yer almaktadır. Jenerik olarak mevcuttur.Gelişmekte olan dünyadaki toptan maliyeti yaklaşık 0.04 ABD$ olmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde, doz başına yaklaşık 5,30 ABD$ tutmaktadır.