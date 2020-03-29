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29.03.2020 - 00:42 | | DHA

Son dakika haber: Konya'da çok feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Kaza, saat 20.00 sıralarında Güneysınır ilçesinde kent merkezi çıkışında meydana geldi.

Güneysınır Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Abdullah Ünal'ın yönetimindeki 42 KS 462 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Veysel Akbaş yönetimindeki 42 SP 397 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar hurda yığınına dönerken, sürücü Veysel Akbaş, eşi Fatma Akbaş ile diğer sürücü Abdullah Ünal ve eşi Esma Ünal olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan Abdullah Ünal'ın kızları Asiye Ünal, Beyza Ünal, Zeynep Ünal ve nişanlısı Adem Köse yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Konya'da kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. 

Güneysınır Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur ve Belediye Başkanı Ahmet Demir, kaza yerinde incelemelerde bulundu. 

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Konya'da çok feci kaza: 4 ölü, 4 yaralıKaza, saat 20.00 sıralarında Güneysınır ilçesinde kent merkezi çıkışında meydana geldi.
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