Kop Dağı'nda ulaşıma 'kar' engeli

Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Bayburt- Erzurum arasındaki D-915 karayolunun 2 bin 409 rakımdaki Kop Dağı Geçidi'nde kar ve buzlanma trafikte aksamalara neden oldu.

Kop Dağında ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor. Araçlar kent merkezinde bekletiliyor. Karayolları ekipleri, yolu açık tutmak için kar küreme çalışması yürütüyor.

Trafik ekipleri, güzergahı kullanacak sürücüleri, düşük hızda seyretmeleri, kar ve buzlanmaya karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıyor. Belediye ekipleri de kent merkezinde kar küreme çalışması başlattı.