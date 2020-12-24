KPSS ortaöğretim hemşirelik atama puanları! KPSS hemşirelik ile ilk ve acil yardım taban puanları 2020 açıklandı mı?
KPSS ortaöğretim hemşirelik atama puanları adayların gündeminde yer alıyor. Heyecanla beklenen KPSS ortaöğretim sonuçları bugün erişime açıldı. KPSS ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasıyla beraber adaylar atama puanlarını araştırmaya başladı. Peki KPSS ortaöğretim hemşirelik atama puanları ve ilk ve acil yardım taban puanları araştırılmaya başlandı. İşte KPSS ortaöğretim hemşirelik puanları ile ilgili detaylar...
KPSS ortaöğretim hemşirelik atama puanları merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. 22 Kasım tarihinde gerçekleştirilen KPSS ortaöğretim sınav sonuçları bugün açıklandı. Sonuçlardan sonra gözler atama puanlarına çevrildi. KPSS ortaöğretim hemşirelik ile ilk ve acil yardım atama taban puanları araştırılıyor. İşte KPSS ortaöğretim hemşirelik atama puanları...
KPSS ORTAÖĞRETİM HEMŞİRELİK PUANLARI!
En Düşük Atama Puanı: 79.705
İLK VE ACİL YARDIM
En Düşük Atama Puanı: 77.35
2020 KPSS ORTAÖĞRETİM TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?
KPSS ortaöğretim 2020 tercih kılavuzu henüz açıklanmadı. KPSS 2020 ortaöğretim tercih kılavuzu açıklandığı zaman atama puanları ile ilgili detayların yer alması bekleniyor.