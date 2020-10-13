13.10.2020 - 01:34 |
KPSS sonuçları erken açıklanacak mı? ÖSYM Başkanı'ndan açıklama var mı?
KPSS sonuçları için artık son viraja girildi... Adaylar büyük bir beklenti içine girdi. ÖSYM daha önce tam tarihi açıklamıştı fakat sonuçların erken açıklanma ihtimaline karşı sürekli olarak KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? diye soruluyor.
Binlerce memur adayı KPSS sonuç tarihini bekliyor. Ekim ayının ortalarına girilirken beklentiler bir hayli artmış durumda... Peki, sonuçlar ne zaman açıklanır?
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.
KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.
KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.
KPSS NE ZAMAN?
KPSS Ön Lisans : 25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak.
KPSS Ortaöğretim : 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak.
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) : 27 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak.