11.06.2020 - 09:39 |
Kurban Bayramı ayın kaçında başlıyor, ne zaman bitiyor? 2020 Kurban Bayramı tarihleri
Kurban Bayramı bu yıl ne zaman idrak edilecek? sorusu ilgi görmeye başladı. Ramazan Bayramı sona erdikten sonra merak konusu olan Kurban Bayramı kaç gün sürüyor? Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 dini bayramlar listesinde Kurban Bayramı'nı da paylaştı. Peki Kurban Bayramı ne zaman başlıyor, hangi günlere denk geliyor?
Ramazan Bayramı'ndan sonra gözler Kurban Bayramı tarihlerine çevrildi. 2020 Yılında Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek sorusu vatandaşları meraklandırıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kutlanacak olan olan Kurban Bayramı tarihleri belirlendi. Her yıl değişkenlik gösteren Kurban Bayramı bu yıl ne zamana denk geliyor? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan o tarihler...
KURBAN BAYRAMI KAÇ GÜN?
Kurban Bayramı toplam 4 gün sürecek. Peki hangi tarihte başlayacak, ne zaman sona erecek?
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı
31 Temmuz 2020 Cuma günü 1.GÜN
1 Ağustos 2020 Cumartesi 2. GÜN
2 Ağustos 2020 Pazar 3. GÜN
3 Ağustos 2020 Pazartesi 4. GÜN