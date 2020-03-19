Kuruluş Osman 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! - Kuruluş Osman 15. son bölüm full kesintisiz tek parça izleme linki yayında

KURULUŞ OSMAN 15. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ağabeyi Gündüz’ün Balgay tarafından tutsak edildiğini öğrenen Osman Bey, Alpleriyle birlikte Balgay’ın ve Moğol kuvvetlerini tuzağa düşürür. Dündar Bey, Moğollara verdiği tavizler yüzünden obada zor günler geçirirken, Samsa Çavuş’u da yanına alan Osman Bey, Moğollara ve Balgay’a karşı hamlesini yapar. Balgay’ı tuzağa düşüren Osman Bey, Moğollardan Kayıların intikamını alabilecek mi? Pusuya düşen Balgay’ın akıbeti ne olacak? Osman Bey, Balgay tarafından işkence gören ağabeyi Gündüz Bey’in kurtarabilecek mi? Bala Hatun iyileşebilecek mi? Osman Bey, Dündar Bey’den nasıl hesap soracak? Samsa Çavuş ve Osman Bey yeniden buluşması dengeleri nasıl değiştirecek? Sofia’yı ele geçiren Osman Bey, nasıl bir oyun kuracak?Aw

KURULUŞ OSMAN 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI







KURULUŞ OSMAN 15. SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ