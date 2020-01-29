Kuruluş Osman 8. yeni bölüm fragmanı! Osman Bey, Edebalı'yı ikna edebilecek mi? Kuruluş Osman nerede çekiliyor?
Kuruluş Osman 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. ATV'de ekrana gelen Kuruluş Osman yeni bölümünde Osman Bey, Edebalı'yı ikna edebilecek mi? merak konusu. Kuruluş Oman yeni bölümüyle izleyicisini ekrana kilitlemeye hazırlanırken, izleyici tarafından dizinin nerede çekildiği de merakla araştırılıyor. Peki Kuruluş Osman nerede çekiliyor? Kuruluş Osman yeni bölümünde neler olacak? İşte Kuruluş Osman 8. bölüm fragmanı...
Çarşamba akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Kuruluş Osman yeni bölümünde heyecan dorukta. Kuruluş Osman 8. yeni bölümünde neler olacak?
KURULUŞ OSMAN 8. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Osman ve Alpleri, Yannis'in kurduğu tuzaktan kurtulmayı başarmıştır. Osman için kendi canından vazgeçmek üzere olan Şeyh Edebalı'nın hayatını da kurtarmayı başaran Osman, yengesi Selcan'ı, Bala Hatun'u istetmek için gönderir. Ancak Şeyh Edebalı kızını Osman'a vermemiştir. Bunu öğrenen Osman ne yapacaktır? Şeyh Edebalı'yı ve Osman'ı elinden kaçıran Yannis'in yeni planı ne olacaktır? Osman'a işkence yapan kişinin Sofia olduğu öğrenildiğinde Dündar Bey ne yapacaktır?
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KURULUŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?
Kuruluş Osman'ın çekimleri İstanbul Beykoz'a bağlı Riva'da gerçekleştiriliyor