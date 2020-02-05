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05.02.2020 - 14:42 |

Kuruluş Osman 9. yeni bölüm fragmanı! Osman ve Alişar Bey karşı karşıya

Kuruluş Osman 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. ATV'de ekrana gelen Kuruluş Osman yeni bölümünde Osman ve Alişar Bey karşı karşıya gelecek. Kuruluş Osman yeni bölümü bu akşam izleyici karşısına çıkacak. Peki Kuruluş Osman yeni bölümünde neler olacak? İşte Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı...

Kuruluş Osman 9. yeni bölüm fragmanı! Osman ve Alişar Bey karşı karşıya

Çarşamba akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Kuruluş Osman 9. yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de yayınlanacak. Peki Kuruluş Osman yeni bölümünde neler olacak? Kuruluş Osman fragmanı...

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Osman ve Alpleri, Yannis'in emriyle Şeyh Edebalı'ya pusu kuran Kalanoz'un oyununu bozmuştur. Osman, Kulucahisar'ın kale kumandanı Kalanoz'u öldürüp kalenin önüne atar. Kalanoz'un cesedi akşam yemeğindeki Sofia ve Alişar'ın önüne getirilir. Sofia, bunu Osman'ın yaptığından emindir ve Alişar'ı kışkırtır. Alişar soluğu Dündar Bey'in otağında alacaktır. Osman ve Alişar Bey arasındaki gerilim nasıl sonuçlanacaktır? Oğlunun katili Salvador'un şehadet getirmesinden sonra Bamsı ne yapacaktır? Osman Sofia'nın oyununu boşa çıkarabilecek midir?

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Çığ bölgesinde ikinci facia! Araç ve insanlar çığ altındaVan-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüste bulunduğu değerlendirilen 2 kişiyi arama çalışmaları devam ederken ikinci çığ düştü. Çığ altında kalan bazı kurtarma ekibi görevlileri kendi imkanlarıyla kurtulurken, arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, AFAD ve UMKE ekiplerinin üzerine çığ düştüğünü doğruladı. Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas, bölgede 300 kişinini çalıştığını, 50'den fazla kişinin çığ altında kalmış olabileceğini söyledi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan son durum hakkında bilgi aldı.
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