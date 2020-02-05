Kuruluş Osman 9. yeni bölüm fragmanı! Osman ve Alişar Bey karşı karşıya

Çarşamba akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Kuruluş Osman 9. yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de yayınlanacak. Peki Kuruluş Osman yeni bölümünde neler olacak? Kuruluş Osman fragmanı...

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Osman ve Alpleri, Yannis'in emriyle Şeyh Edebalı'ya pusu kuran Kalanoz'un oyununu bozmuştur. Osman, Kulucahisar'ın kale kumandanı Kalanoz'u öldürüp kalenin önüne atar. Kalanoz'un cesedi akşam yemeğindeki Sofia ve Alişar'ın önüne getirilir. Sofia, bunu Osman'ın yaptığından emindir ve Alişar'ı kışkırtır. Alişar soluğu Dündar Bey'in otağında alacaktır. Osman ve Alişar Bey arasındaki gerilim nasıl sonuçlanacaktır? Oğlunun katili Salvador'un şehadet getirmesinden sonra Bamsı ne yapacaktır? Osman Sofia'nın oyununu boşa çıkarabilecek midir?

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