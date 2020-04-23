Lafügüzah Nedir? Lafügüzah Yapmak Ne Demektir?

Lafügüzaf Farsça kökenli bir kelimedir. Çok eski dönemlerden günümüze kadar ulaşmış, Türkçeye yerleşmiş ve sıkça kullanılan kelimeler arasında yer almaktadır. Türk Dil Kurumu açısından bakıldığında lafügüzaf Kelimesi ‘Boş söz’ anlamına gelmektedir. Gereksiz olan ve dile getirilmesi gereken herhangi bir cümle için karşılık olarak söylenebilmektedir.

Lafıgüzaf Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

Lafı güzaf kelimesi sözlük anlamı olarak ‘boş söz’ şeklinde biliniyor. Türkçeye çevrilmiş olarak bu anlam üzerinden gündelik yaşam içerisinde kullanılmaktadır. Özellikle son dönemlerde internet üzerinden en sık araştırılan kelimeler arasında yer alıyor. Televizyonda ya da yazılı basında karşılaşılan kelimelerden biridir.

Aynı zamanda lafügüzaf yapmak yine ne anlama geliyor birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Bu ismin köken anlamından yola çıkıldığında boş söz söylemek ya da boş cümle kurmak gibi tabir etmek mümkün. Örneğin bu konuda ‘lafügüzaf yapma’ gibi gündelik yaşamda kullanılabilmektedir.