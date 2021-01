Larry King kimdir? Larry King kaç yaşında, neden öldü? İşte Larry King'in oynadığı filmler

Larry King hayatını kaybetti. Peki Larry King kimdir? CNN'de 25 yıl boyunca kendi adıyla yaptığı Larry King Live adlı televizyon programıyla tanınan ünlü televizyoncu Larry King, 87 yaşında hayatını kaybetti. King, geçtiğimiz haftalarda yakalandığı koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma kaldırılmıştı.

LARRY KİNG KİMDİR?

19 Kasım 1933 doğumlu Amerikalı televizyon ve radyo sunucusu. 1985 yılından 2010 yılına kadar CNN'de yayınlanan Larry King Live adlı programı sunmaktaydı.

King 40.000'den fazla politikacı, sporcu, ünlü ve sunucu kişiyle gerçekleştirdiği röportajlarıyla ABD'nin en iyi röportajcısı ve sunucusu olarak kabul edilmektedir. ABD'nin en iyi program sunucusu olarak tanınmaktadır. Kariyeri boyunca bir kez Emmy, iki kez Peabody ve on kez Cable ACE ödülü kazanmıştır. Larry King 2010 yılında CNN'den ayrılmıştır ve Mayıs 2013'ten itibaren Russia Today (RT) televizyonunda program yapmaktaydı.

LARRY KİNG'İN OYNADIĞI FİLMLER

Oynadığı filmler

Swing Vote (2008)

Bee Movie (2007)

Shrek the Third (2007)

Mr. 3000 (2004)

The Stepford Wives (2004)

Shrek 2 (2004)

John Q (2002)

America's Sweethearts (2001)

The Contender (2000)

The Kid (2000)

Enemy of the State (1998)

Bulworth (1998)

Primary Colors (1998)

The Jackal (1997)

An Alan Smithee Film: Burn Hollywood Burn (1997)

Contact (1997)

The Long Kiss Goodnight (1996)

Open Season (1996)

We're Back! A Dinosaur's Story (1993)

Dave (1993)

The Exorcist III (1990)

Crazy People (1990)

Eddie and the Cruisers II: Eddie Lives (1989)

Ghostbusters (1984)