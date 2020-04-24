Liyakat Nedir? Liyahat Sahibi Ve Liyakat Esası Ne Demektir?

Arapça kökenli bir kelime olarak öne çıkan Liyakat kelimesinin Türk Dil Kurumundaki anlamı ‘Yaraşmak, yakışmak ya da uygun’ şeklinde yorumlanmaktadır. Bu durum bireysel ya da kurumsal olarak herhangi bir iş adına ele alınabilmektedir.

Liyakat Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

Liyakat kelimesi farklı anlamlar üzerinden ele alınarak tabir edilebilecek bir sözcüktür.

- Yeterlilik,

- Yaraşmak, yakışmak,

- Uygunluk,

- Layık olma,

Bu gibi anlamlar üzerinden gündelik yaşam içerisinde tek başına ya da cümle grubu içerisinde kullanılabilmektedir. Buna paralel olarak Liyakat sahibi ise ‘Bir kişinin, kendisine iş verirken güven duyulmasını sağlayan kalitesi ve uygunluğu’ olarak nitelemek mümkün.

Aynı zamanda liyakat esası da yeni merak edilen kelime grupları arasında yer almaktadır. Bu esas kişinin herhangi bir iş ya da olgu ve benzeri durumlar karşısında; uygunluğu, laik olması ve yakışması şeklinde anlatılabilmektedir.