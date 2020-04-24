Mahçup Nasıl Yazılır? Tdk Sözlük'te Mahcup Mu Yoksa Mahçup Olarak Mı Yazıyor? İşte Doğru Yazılışı
Dilimizde bazı kelimelerin doğru yazılışı bilinmemektedir. Mahcup kelimesi de bunlardan biridir. Birleşik mi ayrı mı yazılır sorusu da sıklıkla sorulmaktadır. Peki, mahcup nasıl yazılır? Bu soruların cevaplarını TDK sözlüklerinden bulmak mümkündür. Mahcup kelimesinin eş anlamı nedir? Eş anlamlısı nelerdir? İşte, bilinmesi gerekenler.
Dilimizde kullanılan bazı kelimelerin doğru yazılışları karıştırılmaktadır. Mahcup kelimesi ile mahçup kelimesi de hep karıştırılan bir kelimedir. Sözcüklerin doğru yazılışları sözlüklerde bulunmaktadır.
Mahcup TDK'ya Göre Doğru Yazılışı
Cümle içerisinde mahcup kelimesi çoğunlukla mahçup olarak kullanılmaktadır. Fakat mahçup diye bir kelime Türk Dil Kurumu sözlüklerinde bulunmamaktadır. Bu kelimenin doğru yazılışı ''mahcup'' şeklindedir.
Mahcup Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri
Mahcup kelimesi cümle içerisinde sıklıkla kullanılmaktadır. Çoğu zaman yanlış şekilde yazılan mahcup kelimesinin doğru yazılışı aşağıda belirtilmiştir.
- Kenara mahcup bir çocuk gibi büzüldü. (Doğru)
- Etrafımızda mahçup bir şekilde dolaşıyor. (Yanlış)
Mahcup Nedir?
Cümle içerisinde kullanılan kelimelerin anlamları Türk Dil Kurumu sözlüklerinde bulunmaktadır. Mahcup kelimesi cümle içerisinde sıfat veya zarf şeklinde kullanılmaktadır. Dilimize Arapçadan geçmiş bir sözcüktür. Mahcup kelimesi TDK anlamı ise şöyledir:
- Utangaç (Sıfat halinde)
- Utangaç bir biçimde (Zarf halinde)