Masal Şatosu: Sihirli Davet konusu nedir? İşte Masal Şatosu: Sihirli Davet oyuncuları...

Bu akşam televizyon ekranlarında ilk kez yayınlanacak Masal Şatosu: Sihirli Davet filminde masal diyarına açılan kapının anahtarını bulan genç bir kızın öyküsü anlatılıyor. Fantastik türde olan filmin yapım yılı 2019'dur. Peki Masal Şatosu: Sihirli Davet konusu nedir, oyuncuları kimler?

MASAL ŞATOSU: SİHİRLİ DAVET OYUNCULARI

Ecrin Su Çoban, Berk Coşkun ve Ayça Tilki

MASAL ŞATOSU: SİHİRLİ DAVET KONUSU NEDİR?

Masal Şatosu: Sihirli Davet, masal diyarına açılan kapının anahtarını bulan genç bir kızın hikayesini konu ediyor. 11 yaşındaki Neşe, abisi ve arkadaşları ile güzel bir yaz tatili geçirmektedir. Bir gece bahçesinde gördükleri, Neşe'nin tatilinin bambaşka bir hal almasına neden olur. Bahçesinde masal kahramanı bir cüce gören Neşe, cücenin bahçeye bir şey sakladığını görür. Sabah olduğunuda ilk iş bahçeye bakmak olan Neşe, sihirli bir anahtar bulur. Sihirli anahtar, masal diyarının kapısını açmaktadır. Neşe, abisi ve arkadaşları, sihirli anahtar sayesinde unutamayacakları bir maceraya atılır.