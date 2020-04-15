‘Maskeler sembolik fiyattan satılsın’

Kovid-19 salgınında başlatılan ücretsiz maske dağıtımında sorunlar yaşanıyor. Yetkililer maskelerin eczanelere gönderildiğini ve gelen mesajlarla halkın maskelerini alacağını açıklasa da halen maskeye ulaşamayan çok sayıda vatandaş var. Kendilerine mesajın gelmemesinden yakınan birçok kişi, satışların da durdurulması nedeniyle karşı karşıya kaldıkları zor durumu sosyal medyadan duyuruyor. Zor durumda kalanlar arasında evlerinde karantina sürecinde olan Kovid-19 hastaları da bulunuyor.

İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu, yaşanan sıkıntılar için, “Şu an için 57-65 yaş arasına mesaj gönderiliyor. Birkaç gün sonra sonra, 40-57 yaş, sonraki günlerde diğer yaş gruplarına mesajlar gönderilecek. Kademeli uygulama salgından korunma için risk yaratıyor. Eczaneye gelen herkesin TC numarasını kaydedip maskesini vermemiz gerektiğini söyledik fakat kabul görmedi. Vatandaşa bir hafta, 10 günlük sürede beş maske hakkı tanınmış durumda. Bu rakam çok az” dedi.

Satışlar devam etmeli

Özellikle kronik hastalar, sokağa çıkmak zorunda olanlar ile sığınmacıların maske temininde sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Sarıalioğlu, “Devletin belirleyeceği rakamdan günlük kota konularak satışlar devam etmeli. Ayrıca 50 yaşın üzerinde ev kadını olan, kırsalda yaşayan, telefon kullanmayı bilmeyen veya telefonu olmayan insanlar var” diye konuştu.

Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl ise, şunları anlattı:

“63 yaşındayım ancak telefonuma halen mesaj gelmiş değil. Uygulamanın doğru olduğunu düşünmüyorum. 10 günde beş maske yeterli değil. Maske satış fiyatları 1 liraya sabitlenerek, isteyenlere günde sadece üç maske satın alma hakkı tanınabilir. 80 milyonluk bir ülkede, günlerce maske sırası beklemek doğru değil.”

Uzmanlar ne diyor?

Prof. Dr. Haluk Eraksoy (İstanbul Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı): “Vatandaşın gün içinde birden fazla maske tüketme gereksinimi olabilir. Ücretsiz dağıtım süresinin uzaması riskli. Toplu taşıma araçlarına binerken mutlaka her vatandaşa ekstra maske verilmeli. Sabit rakam ve günlük kota ile satışların devam etmesi gerekirdi.”

Prof. Dr. Kayıhan Pala (Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi): “Cerrahi maskeyi dört saatten fazla kullanamazsınız. 10 günde beş maske, ancak iki gün yeter. Dağıtılan sayı yetersiz. Sığınmacıların da maske temini gerekiyor. Maske, su, sabun bulamayanların durumuna çözüm üretemezseniz önlem söylemleriniz boşa çıkar.”

Prof. Dr. Gülden Yılmaz (Tıbbi Mikrobiyolog): “10 gün için beş maske yeterli değil. Mecburen evde pamuklu kumaştan maske yapma noktasına geliyoruz. Çalışmak zorunda olmayanların dışarı çıkmaması gerekiyor. Cerrahi maske nefes yoluyla ıslandığında atılması gerekiyor. Maskeyi, takıp çıkartırken mutlaka el hijyenin sağlanmış olması ve saplara dokunarak işlem gerçekleştirilmesi gerekiyor. Maske, bir kez yüzden çıkarılırsa bir daha takılmaması, yenisinin takılması gerekir.”