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04.09.2020 - 17:54 | | DHA

Mersin’de gıda mühendisi paketleme bandından düşerek öldü!

Mersin’in Tarsus ilçesinde, un fabrikasında çalışan gıda mühendisi Hüsnü Ağca (45), 6 metre yüksekliğindeki paketleme bandından düşerek, hayatını kaybetti.

Mersin’de gıda mühendisi paketleme bandından düşerek öldü!

Olay, dün Ferahim Şalvuz Mahallesi'ndeki un fabrikasında yaşandı. Fabrikada çalışan gıda mühendisi Hüsnü Ağca, kontrol sırasında, 6 metre yüksekliğindeki paketleme bandından düştü. Ağır yaralanan Ağca, ihbar üzerine gelen ambulansla, Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Ağca, bugün hayatını kaybetti.

Ağca'nın düşme anı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

 

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