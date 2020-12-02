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02.12.2020 - 15:46 |

Milliyet.com.tr’ye anlamlı ödül

Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) tarafından düzenlenen Yeşil Nokta Basın Ödülleri, bu yıl dokuzuncu kez sahiplerini buldu. Törende, Milliyet.com.tr basın ödülüne layık görüldü. Ödülü Milliyet.com.tr adına Yayın Koordinatörü Bilge Şenel aldı.

Milliyet.com.tr’ye anlamlı ödül

ÇEVKO'nun 'Geleneksel Yeşil Nokta Basın Ödülleri' pandemi nedeniyle bu yıl telekonferansla düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Bu yıl 9'uncusu gerçekleşen 'Geleneksel Yeşil Nokta Basın Ödülleri' ile 2020 yılı boyunca çevreye duyarlılık gösteren haberlere öncelik veren basın yayın kuruluşları ödüllendirildi.

Milliyet.com.tr adına ödül alan Bilge Şenel yaptığı açıklamada; ‘Öncellikle ödül için tüm ekip ve Milliyet.com.tr ailesi adına çok teşekkür ediyorum. Çevreye duyarlılığımız konusunda Milliyet ailesi olarak desteğimiz devam edecek. Pandemi sürecinin bize öğrettiği en önemli konu çevrenin, doğanın insanlara neler verebileceği oldu. Çevreye sahip çıkmayı daha fazla öğreneceğiz. Milliyet.com.tr ailesi olarak biz bu konuda duyarlılığımızı sürdürmeye devam edeceğiz’ dedi.

ÇEVKO Vakfı genel sekreteri Mete İmer ödül töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Salgın süreci bizlere, göz ardı edilen risklerin beklenmedik bir anda yaşamı tüm yönleri ile nasıl etkileyebileceğini gösterdi. COVID 19 karşımıza ani bir tehdit olarak çıktı; ancak bu tehdidin öncesinde de var olan, dünya ve insan açısından kronik risk oluşturan başka önemli riskleri de göz ardı etmememiz gerekiyor. Bu risklerden en önemlisi iklim krizidir. İklim krizi ile savaşımda bireylere, kamu otoritelerine, sanayi ve sivil toplum kuruluşlarına önemli görevler düşüyor. Dünyanın karşı karşıya olduğu diğer bir önemli risk, nüfus artışı ve sınırlı kaynaklar nedeniyle sürdürülebilir kalkınmanın nasıl sağlanacağıdır. Bu konuda yeni bir iş yapma modeli olarak döngüsel ekonomi bir çözüm önerisi sunuyor. İşte bu gerekçelerle, 1991 yılında ambalaj atıklarının geri dönüşümüyle; çevrenin korunması, toplumsal gelişim ve ekonomiye katkı sağlamak amacıyla yola çıkan ÇEVKO Vakfı, son yıllarda, iklim krizi ve döngüsel ekonomiye geçişe odaklanmış durumda.

Çevre duyarlılığı ve geri dönüşüm kültürünün toplumsal bilinç olarak yaygınlaşması konusunda medya en önemli paydaşlarımız arasındadır. Topluma ve toplumun geleceğine karşı sorumluluk hisseden medya mensuplarının, çevre ve geri kazanım konularına verdikleri önem, hem kurumlara, hem de geri kazanımın başlangıç noktası olarak gördüğümüz bireylere ve topluma ulaşmamıza büyük katkı sağlıyor. Yaşanabilir bir çevre için birer iyi niyet elçisi olarak gördüğümüz değerli medya mensuplarına, bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz.”

Milliyet.com.tr’ye anlamlı ödül

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