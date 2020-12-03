Milliyet.com.tr’ye ÇEVKO’dan ödül

Milliyet.com.tr çevre haberlerine en çok yer veren internet sitesi olarak basın ödülüne layık görüldü. Pandemi nedeniyle telekonferansla düzenlenen törende ödülü Milliyet.com.tr adına Yayın Koordinatörü Bilge Şenel aldı. Çevre haberlerine öncelik veren basın yayın kuruluşlarının ödüllendirildiği törende konuşma yapan Bilge Şenel, “Ödül için Milliyet.com.tr ailesi adına çok teşekkür ediyorum. Çevreye duyarlılığımız konusunda Milliyet ailesi olarak desteğimiz devam edecek. Pandeminin bize öğrettiği en önemli konu, çevrenin önemi oldu. Çevreye sahip çıkmayı daha fazla öğreneceğiz. Milliyet.com.tr olarak duyarlılığımızı sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.