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03.12.2020 - 07:00 |

Milliyet.com.tr’ye ÇEVKO’dan ödül

Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) tarafından düzenlenen Yeşil Nokta Basın Ödülleri, bu yıl dokuzuncu kez sahiplerini buldu.

Milliyet.com.tr’ye ÇEVKO’dan ödül

Milliyet.com.tr çevre haberlerine en çok yer veren internet sitesi olarak basın ödülüne layık görüldü. Pandemi nedeniyle telekonferansla düzenlenen törende ödülü Milliyet.com.tr adına Yayın Koordinatörü Bilge Şenel aldı. Çevre haberlerine öncelik veren basın yayın kuruluşlarının ödüllendirildiği törende konuşma yapan Bilge Şenel, “Ödül için Milliyet.com.tr ailesi adına çok teşekkür ediyorum. Çevreye duyarlılığımız konusunda Milliyet ailesi olarak desteğimiz devam edecek. Pandeminin bize öğrettiği en önemli konu, çevrenin önemi oldu. Çevreye sahip çıkmayı daha fazla öğreneceğiz. Milliyet.com.tr olarak duyarlılığımızı sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

İstanbul'da DEAŞ operasyonuİstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, 9 ilçede DEAŞ terör örgütüne yönelik daha önceden belirlenen 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 16 şüpheliye yönelik operasyon kapsamında girilen adreslerde arama yapan polis ekipleri çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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