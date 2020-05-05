Müdüre gözaltı

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta Almanya’dan gelip Kapıkule’den Türkiye’ye giriş yapan bir TIR’ı takibe aldı. İçinde uyuşturucu olduğu ihbarı alınan TIR, İstanbul Büyükçekmece’de durduruldu. Aramada TIR’a saklanmış 270 bin İngiliz sterlini (2.3 milyon lira) ele geçirildi. Kapıkule’de beyan edilmeyip, Türkiye’ye kaçak sokulduğu belirlenen sterlinlere el konulurken, TIR şoförü gözaltına alındı.

Gece yarısı tayini



İstanbul’da izlenen TIR’ın yanına gelen Sultangazi Emniyet Müdürü N.Y.’nin şoförlüğünü yapan polis de gözaltına alındı. Polis sorguda, “Müdürüm N.Y.’nin yönlendirmesiyle TIR şoförüyle görüşmeye gittim. Müdürümün bilgisi var” dedi. Bunun üzerine savcılıkça hakkında gözaltı kararı çıkarılan N.Y. 1 Mayıs’ta gece yarısı tayiniyle Sultanbeyli Emniyet Müdürlüğü’nden İstanbul Emniyet Müdürlüğü emrine çekildi. 2 Mayıs’ta da İstanbul’da gözaltına alınarak Edirne’ye götürüldü.



Kaçak dövizin sahibi



Bu sırada TIR sürücüsü sorgusunda kendisinin sterlinleri sadece taşıdığını, sahibi olarak bir başka ismin söylendiğini ifade etti. TIR sürücüsünün bağlantıları üzerinden kaçak dövizin sahibi olarak belirlenen bir dönemin ünlü uyuşturucu kaçakçısı Nejat Daş da İstanbul’da gözaltına alınıp, Edirne’ye götürüldü.



Uyuşturucu yüklü gemiyi batırttı



Beyansız dövizin kaynağını tespit için Emniyet Müdürü N.Y. ile birlikte sorguya alınan Nejat Daş ismi ilk 1992’de duyulmuştu. İçinde üç ton baz morfin bulunduğu öne sürülen “Kısmetim 1” gemisi Akdeniz’de çembere alınmıştı. Ancak gemi 4 gün süren operasyon sonunda personeli tarafından batırılmıştı.



Geminin sahibi, öldürülen armatör Osman Ayanoğlu’nun 19 yaşındaki kızı Derya Ayanaoğlu’ydu. Sevkiyatın ardında Ayanoğlu’nun sevgilisi Nejat Daş ve babası Şeyhmuz Daş’ın olduğu öne sürülmüş, Şeyhmuz Daş operasyondan kısa süre sonra sokakta uğradığı silahlı saldırıda öldürülmüştü.



Bu operasyondan bir yıl sonra ise yine Akdeniz’de, yine Ayanoğlu’nun “Lucky S” adlı gemisine operasyon düzenlenmiş, gemide Daş ailesine ait 2 bin 800 kilo baz morfin ve 12 ton esrar ele geçmişti. Derya Ayanoğlu’nun sevgilisi Nejat Daş, geminin yüklenmesi ve güzergâhının planlanmasıyla suçlanarak 1993’de tutuklanıp Sinop Cezaevi’ne konmuştu.



Duruşma için Sinop’tan İstanbul’a getirilen Daş, duruşma sonrası kendisine nezaret eden jandarmaları ikna ederek kardeşi Vahdet Daş’ın Beyazıt’taki işyerine ziyarete gidip kaçmıştı. Mehmet Kartal adına düzenlenen sahte pasaportla önce Ukrayna’ya, oradan Bükreş’e giden Daş, üç yıl sonra 1997’de İspanya’da 14 kilo eroinle yakalanmıştı.



Türkiye’nin iade talebini reddeden İspanya, Daş’ı 2003’de 700 bin Euro karşılığında kefaletle serbest bırakmıştı.



Aynı yılın aralık ayında bu kez 70 kilo uyuşturucuyla yakalanan Daş, Türkiye’nin yeniden iade isteğine artık “Hayır” diyemeyen İspanya tarafından

15 Şubat 2007’de Türkiye’ye iade edilmişti.



Nejat Daş beş yıl tutuklu kaldığı Tekirdağ F Tipi Cezaevi’nden 1 milyon 250 bin TL kefaletle setbest bırakılmıştı.



6 ay önce atanmıştı



Soruşturma kapsamında gözaltına alınan beş isimden birisi olan ve iddiaları reddeden ikinci sınıf emniyet müdürü N.Y., 2017 yılında Çevik Kuvvet Şube Müdür Yardımcılığı’ndan Genel Denetleme ve Disiplin Şube Müdürlüğü’ne, 2019’da ise Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanmıştı.

