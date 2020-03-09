Okan Bayülgen’e 'geri zekalı' soruşturması

"GENEL OLARAK İNSANLARI AŞAĞILAMAKTA"

Muhammet Çumanoğlu’nun avukatı savcılığa sunduğu şikayet dilekçesinde, müvekkilinin ilişki koçu olduğunu belirterek, Okan Bayülgen’in sunduğu ‘Uykusuzlar Kulübü’ isimli programında müvekkiline hakaret ettiğini söyledi. Dilekçede, “Öteden beri bilindiği üzere şüpheli geçmişten günümüze yapmış olduğu programlarda genel olarak insanları aşağılamakta, onlara hakaret etmektedir. Eleştiri ya da espri boyutunu fazlasıyla aşmaktadır. Yine bir programında müvekkilimizin video kayıtlarından bir tanesinin bir kısmını yayınlamış ve müvekkilimiz ile dalga geçip ona “geri zekalı” diyerek hakaret etmiştir” ifadeleri yer aldı.

"AHKAM KESEN KİŞİLER HAKKINDA DEDİM"

Soruşturma kapsamında savcılığa ifade veren Okan Bayülgen, “Ekibim aracılığıyla sosyal medya üzerinden ve ulusal medya üzerinden tespit edilen videolar hakkında yorumlarda bulunurum. Müştekinin yayınladığı ve benzeri videolar çeken kişilerle ilgili program sırasında tanımlama yaptım. Sosyal medya üzerinden duygusal ilişkiler, aşk üzerine yorumlar yapıp görüşlerini sunan, ahkam kesen kişiler hakkında gerizekalı ibaresini kullandım. Bu ifadenin müşteki ile ilgisi olmadığı yayın akışından anlaşılacaktır. Program mizaç amaçlı yapılmaktadır. Eleştirel yorumlarda bulunulmaktadır” dedi. Savcılık dosyayı, suç uzlaşma kapsamında olduğu için uzlaşma bürosuna gönderdi.