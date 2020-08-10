Okullar ne zaman açılacak? 2020 - 2021 Eğitim yılı takvimini MEB açıkladı

Yeni eğitim - öğretim yılında okullar ne zaman başlayacak merak konusu. Geçtiğimiz yılın ikinci dönemi koronavirüs salgınından dolayı uzaktan eğitim olarak tamamlandı. Önümüzdeki yıl için meraklanan öğrenci ve velilere okulların açılacağı tarih duyuruldu. İşte öğrenmek için sabırsızlanılan o tarih...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde 2020-2021 eğitim öğretim takvimi ile ilgili 81 ilin valiliğine genelge gönderildi.

Okullar 31 Ağustos 2020 tarihinde açılacak.

Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım'da,

yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat'ta,

ikinci dönem ara tatili 12-16 Nisan'da yapılacak -

Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

2020-2021 Eğitim yılı 18 Haziran'da sona erecek.