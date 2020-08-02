Okullar ne zaman açılıyor? 2020 Yılında okullar açılacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020-2021 Eğitim yılının takvimi yayımlandı. Yeni yılda okulların açılacağı tarih, ilk ara tatil tarihi, yarıyıl tatili, ikinci ara tatil tarihi ve yaz tatilinin tarihleri açıklandı. Milyonlarca öğrenci, bu tarihleri öğrenmek için arayışa koyuldu. Geçtiğimiz dönem koronavirüs salgını nedeniyle eğitim öğretimin uzaktan eğitim şeklinde devam etmesi milyonlarca öğrenciyi yeni dönem için meraklandırıyor. Okullar açılacak mı, okullar ne zaman açılacak soruları yoğun ilgi görüyor. İşte MEB tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamalar ve belirtilen tarihler...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde 2020-2021 eğitim öğretim takvimi ile ilgili 81 ilin valiliğine genelge gönderildi.

Okullar 31 Ağustos 2020 tarihinde açılacak.

Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım'da,

yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat'ta,

ikinci dönem ara tatili 12-16 Nisan'da yapılacak -

Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

2020-2021 Eğitim yılı 18 Haziran'da sona erecek.

SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN AÇIKLAMA

Okulların açılmasına ilişkin de konuşan Bakan Koca, "Bu eğitim uzaktan mı, hibrit eğitim tarzında mı, karma mı olacağı konusu Milli Eğitim Bakanlığımız ve Bilim Kurulu irtibat halinde. Gerektiğinde iller bazında o illere özel farklı yaklaşımlar da devreye girebilir. Burada önemli olan eğitimin 31 Ağustos'ta başlayacak olması. Ama bunun ne şekilde olacağı 1-2 hafta içinde açıklaması daha net yapılmış olur." dedi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI SELÇUK AÇIKLAMA YAPTI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN TÜRK'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında merak edilen soruların cevaplarını verdi.

Okullar ne zaman açılacak? sorusuna yanıt veren Selçuk, net bir şey söylemenin zor olduğunu vurgulayarak, "Şimdiden 2 ay sonrası için net bir şey söyleyerek bağlamamız lazım. 2 ay sonrasına ilişkin tabloyu bilmiyoruz ki net bir şeyden bahsedelim. Bu konu pedagolojik bir konu. Bu meseleyi daha bütünsel düşünmek lazım. Ana kararlardan birisi, Bilim Kurulu ile ilişkili bir konu. Bizim amacımız okulları açmak ve açacağız. Bunun için de her türlü şartı iyileştirmek noktasında büyük bir gayretin içindeyiz. Yani bizim niyetimiz okulları açmaktır." dedi.