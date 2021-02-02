Ormanda rüzgâr santraline isyan

Çatalca’da, Çilingoz Tabiat Parkı ve Yaban Hayat hayatı geliştirme sahasını da içine alan 1 milyon 26 bin metrekarelik bölgede Universal Wind Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 100 türbinden oluşan RES kurulması planlanıyor. Türbinlerin konulacağı bölge, endemik türlerin ve çok sayıda yaban hayvanının yaşam alanı.

Proje kapsamında bölgede yapılacak olan 6 kilometrelik yol ve şaft sahası da tamamı orman alanında kalıyor. Projede ne kadar ağaç kesileceğine ilişkin net bilgi olmasa da santral sayısı ve açılacak yollar nedeniyle binlerce ağacın yok edileceği hesaplanıyor. Çevreciler, santralin yapılacağı alanın bölgede bulunan 7 maden ocağıyla kesiştiğine de dikkat çekerek, bölgedeki doğa tahribatının boyutlarının artacağını savunuyor.

‘İtiraz edeceğiz’

Projeye itiraz edeceklerini belirten Kuzey Ormanları Savunmasından avukat Mustafa Karabulutlar şunları söyledi: “Projeye göre 100 rüzgâr türbini yapılması planlanıyor. Bunun için 6 kilometrelik bir yol yapılacak. Ayrıca şaft sahası dediğimiz yerin tamamı orman alanından geçiyor. Santral Çatalca Çilingoz Tabiat Parkı ve Yaban Hayatı Geliştirme sahasıyla kesişiyor. Buna karşı itirazlarımız olacak. Aynı zamanda bir madencilik şirketi Çatalca bölgesinde bulunan Roma su yoluna zarar vermişti. Şu anda bu üçünün çakışık konumlarından dolayı bir itirazımız olacak. Burada endemik türler var.

Yapılacak olan RES’ler kuş göç yolları üzerine yerleştirilmiş. Belgrad Ormanları’ndan başlayıp bütün ormanları kapsayacak şekilde Edirne’ye kadar Istırancaların tamamı taş ocaklarının yanı sıra RES’lerle doluyor. Kuzey Ormanları Savunması olarak; temiz enerjiye karşı değiliz. Hatta destekliyoruz. Fakat temiz enerji adı altında gidip ormanların katledilmesi kendi içinde tezat oluşturuyor. Bizce bu işte kamu yararı yok.”