Oytun Erbaş kimdir, kaç yaşında? Yüzleşme moderatörü Doç. Dr. Oytun Erbaş
Oytun Erbaş kimdir? Kanal D'nin yeni programı Yüzleşme'nin moderatörlüğünü üstelenen Oytun Erbaş ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Yüzleşme evinde yaşayan 7 kişinin sağlık sorunlarının ele alındığı programda Doç. Dr. Oytun Erbaş e uzman doktorlar psikolojik ve tıbbi açıdan destek sağlıyorlar. İşte Oytun Erbaş ile ilgili merak edilenler.
Oytun Erbaş kimdir, kaç yaşında? Kanal D ekranında yeni yayınlanmaya başlayan Yüzleşme programının moderatörlüğünü üstlenen Oytun Erbaş'ın biyografisi araştırılmaya başlandı. İşte Yüzleşme programı ile gündeme gelen Oytun Erbaş'ın hayatı.
OYTUN ERBAŞ KİMDİR?
Oytun Erbaş 15 Kasım 1978 doğumlu. İzmir'de dünyaya gelen Erbaş Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2001 yılında mezun oldu.
Ege Üniversitesi'nde Radyoloji ve Fizyoloji Anabilim Dallarında Araştırma Görevlisi olarak çalıştı, esas uzmanlık alanı AR-GE çalışmaları olan Oytun Erbaş, sinirbilim, biyolojik psikoloji, fizyoloji ve fizyopatoloji alanlarıyla da yakından ilgilendi.
Çok iyi derecede İngilizce biliyor.