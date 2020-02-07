Pangolin nedir, nerede yaşar? Pangolinler nasıl beslenir?

Pangolin nedir sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Çin'de ortaya çıkan Coronavirüsün vahşi hayvan pazarında satılan hayvanlardan insanlara bulaştığının ortaya çıkmasının ardından bilim insanları Coronavirüsün hangi hayvanlardan kaynaklandığını merak içerisinde araştırmaya başalmıştı. İlk olarak Yarasa Çorbası nedeniyle insanlara bulaştığı açıklanan Coronavirüsün son olarak Pangolinler'den insanlara bulaşmış olabileceği duyuruldu. Peki Pangolin nedir, hangi bölgelerde yaşar?

PANGOLİN NEDİR?

Pangolin (Malayca pang goling), monotipik pangolinler ya da pullu memeliler (Pholidota) takımının pangolingiller (Manidae) adlı tek familyasının Manis adlı tek cinsinde toplanan memeli hayvanlardır.

Pangolin, pullu ve memeli bir türdür. Genellikle karınca ve termit yiyerek hayatta kalmaktadır.

Vücutları, kiremit gibi dizilmiş büyük keratin pullar sebebiyle, kozalaksı görünümdedirler. Vücudun yalnızca üst bölümünde olan bu pullar kuyruğun tamamında bulunur. Vücudun pulsuz olan alt kısmı ve bacakların iç tarafı ise kıllıdır. Pullar arasında da kıl vardır.

Pangolin’in uzun ve yapışkan dokulu dili vardır. Genellikle termit, karınca, pupa, larva, yumurta kısacası yuvada ne varsa diliyle zorlanmadan toplayarak yer. Karınca ve termitlerin bünyelerinde bulunan asitlerinin zarar vermesini ise midesinin kalın kaslı çeperi sayesinde engeller. Nesli tükenmekte olan canlılar, kendilerini korumak için top haline geldikleri anda yakalanıp poşetlere koyuluyorlar ve vakumlanarak öldürülüyorlar.

Morfoloji

Vücutları, kiremit gibi dizilmiş büyük keratin pullar sebebiyle, kozalaksı görünümdedirler. Vücudun yalnızca üst bölümünde olan bu pullar kuyruğun tamamında bulunur. Vücudun pulsuz olan alt kısmı ve bacakların iç tarafı ise kıllıdır. Pullar arasında da kıl vardır.

Başları uzun yapılıdır. Zygomatic yay ortadan kalkmış ya da körelmiş; ptygoidea ise iyi gelişmiştir. Alt çene, basit iki kemik köprü kalacak biçimde körelmiş; angular ve articular çıkıntı yoktur. Bel omurları eklem çıkıntılarından yoksun; köprücük kemiği oluşmamıştır. Kısa yapılı ön üyeleri kazmak için kuvvetli kazıcı tırnaklar taşır; ön ve arka ayaklar 5 ışınlı ve parmakları tırnaklıdır. Dişleri yoktur; dilleri uzun ve solucan şeklindedir. Tükürük bezleri iri yapılı; mideleri çok kaslı ve öğütücü mide dişleri vardır. beynin koklama lobu büyük; büyük beyin ilkel yapılıdır. Midenin iç çeperi keratin çıkıntılıdır.

Biyolojisi

Gececil hayvanlardır. Gündüzleri genellikle mağaralarda saklanırlar. Toprak üzerinde ya da ağaçta yaşarlar. Yavrular anne tarafından vücut üzerinde taşınırlar. Tehlike anında tostoparlak olmalarıyla tanınırlar.

Besini

Karınca ve termit yerler.

PANGOLİN PULU NE İŞE YARAR?

Yasa dışı yollarla avlanan pangolinler, pullarının tedavi edici özelliği olduğuna inanılan Asya'ya kaçak yollarla getiriliyor. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN), 2000-2016 arasında yaklaşık 1 milyon pangolinin uluslararası düzeyde kaçakçılığının yapıldığını tespit etmişti. Kaçakçılığı en çok yapılan vahşi memeli olarak da kayıtlara geçen pangolinler, IUCN'nin nesli tehdit altındaki türler listesinde yer alıyor.