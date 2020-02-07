Payitaht "Abdülhamid" 107. son bölümde Bidar'ın başı büyük belada! - Payitaht "Abdülhamid" 108. yeni bölüm fragmanı...

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 107. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Zalman darphane baskınıyla Osmanlı’yı ve Abdülhamid’i dize getirmeyi planlamıştır. Darphane kuşatılır. Zalman darphanede Osmanlı’nın para gücünü yok etmeye çalışırken durumu bilen İngilizler de dış borçların ödenmesi için baskı yapar. Abdülhamid bu cendereden kurtulup düşmanını yakalamayı başarabilecek midir? Halil Halid, Yanık’ın adamı Panait’i alınca Yanık da Tatar’ı kaçırır. Halil Halid‘ler Tatar’ı kurtarmaya çalışırken hain bir tuzağa doğru çekilirler. Cemile kuyuda son nefesini vermek üzereyken, Bidar her şeyi Abdülhamid’e anlatır. Abdülhamid, Bidar ve Naime’nin Cemile’nin kocasıyla ilgili yaptıklarından haberdar olduğunu öğrenince son derece öfkelenir. Abdülhamid’le arası henüz ısınmamışken, şimdi büsbütün açılan Bidar ne yapacak? Blavatsky ‘nin de olayların içinde olduğunu öğrenen Abdülhamid, ona nasıl bir ceza verecek? Düştükleri tuzak Halil Halid ve adamlarının sonunu mu getirecek? Ahmet Paşa ve İsmail Hakkı kısıldıkları mahzende ölecek mi? Abdülhamid sonunda Zalman’ı yakalayacak mı?



PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 108. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Payitaht "Abdülhamid" 108. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...