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09.03.2020 - 13:47 |

Petrol fiyatları ne kadar? Petrol fiyatları neden düşüyor?

Brent petrol fiyatlarının yüzde 30 düşüşle tarihi bir düşüşe imza attı. Tarihi düşüş sonrası Türkiye'de de benzin fiyatlarında düşüş beklenirken vatandaşlar Petrol fiyatları ne kadar? Petrol fiyatları neden düşüyor? sorularına cevap aramaya başladı.

Petrol fiyatları ne kadar? Petrol fiyatları neden düşüyor?

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları bu sabah 1991'den bu yana görülen en sert düşüşü yaşadı. Yüzde 30'lara varan tarihi düşüş sonrası petrol fiyatları araması hızla yükselirken düşüşün neden yaşandığı da merak konusu oldu. İşte konuya dair bilgiler...

PETROL FİYATLARI NEDEN DÜŞTÜ?

Dünyanın en büyük petrol ihracatçılarından Suudi Arabistan'ın, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve diğer ürdeticilerin oluşturduğu OPEC+ Grubu'nda çıkan anlaşmazlık üzerine, Nisan ayında üretimi günde 10 milyon varil artıracağına ilişkin açıklamasının ardından yüzde 30'dan çok düşerek 31.92 dolara kadar geriledi.

OPEC+ Grubu'nda, diğer büyük ihracatçı Rusya ile, üretim kısıntısı anlaşması üzerinde uzlaşamamasının ardından, Suudi Arabistan beklenmeyen bir adım atarak, anlaşmazlık nedeniyle üretim artırmayı planladığını açıkladı.

PETROL FİYATLARI NE KADAR?

Bu gelişmeye bağlı olarak Brent ham petrolünün fiyatı yüzde 31 değer yitirerek 31.92 dolara kadar geriledikten sonra hafif toparlanarak 32.22 dolardan işlem gördü. ABD hafif ham petrolü ise aynı oranda gerileyerek 28.33 dolara indi. 

Korkunç! Çocuğunun gözü önünde genç kadına dehşeti yaşattıMersin'de 9 ay önce 2 çocuk annesi kadının, ayrıldığı eşi tarafından sokak ortasında pompalı tüfekle vurulma anına ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı. 7 yaşındaki çocuğunun önünde eski eşini vuran zanlının, saldırının ardından hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden ayrılması dikkat çekerken, ikinci kez hakim karşısına çıkacak olan Hatun K., eski kocasının en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyor.
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