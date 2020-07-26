Ping Nedir? Ping Nasıl Ölçülür? Oyunlarda Ping Düşürme Yöntemleri

Bu yazıyı okumayı bitirdiğinizde” ping nedir?”, “ping neden yükselir?” sorularına yanıt bulacak; “ping değeri ölçme” ve “ping değeri düşürme” yöntemlerini öğreneceksiniz. Çok basit birkaç yöntem uygulayarak internet bağlantınızı daha hızlı hale getirmenin ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz.

Ping Nedir?



Herhangi bir web sitesini ziyaret ettiğinizde, oyun oynamak için çevrim içi bir platforma bağlandığınızda, internette video izlediğinizde, bilgisayarınız karşı taraftaki sitenin sunucusuna bağlanır. Başka bir deyişle, sizin bilgisayarınızdan çıkan veri ve istekler, hedef sitenin barındırıldığı sunucuya iletilir. Bu verinin iletilme süresine de ping değeri adı verilir. Kısaca ping; bilgisayar ile sunucu arasındaki veri trafiğinin iletilme hızıdır.

Ping değeri milisaniye cinsinden ölçülür ve ne kadar düşük ise o kadar hızlı bir iletim var demektir. Örneğin, ping değerinin 10 milisaniye olması 30 milisaniye olmasından daha iyidir.

Ping değeri özellikle çevrimiçi oyun oynarken ve video izlerken önem arz eder. Eğer ping değeri yüksek bir bağlantıya sahipseniz, video izlediğiniz sitede donmalar yaşarsınız. “Play”, “stop”, “ses açma – ses kapatma” gibi işlemler anlık gerçekleşmez. Zira sizin verdiğiniz komut, karşı taraftaki sunucuya daha geç iletilmektedir.

Çevrimiçi oyun oynayan kişiler için ping değeri çok daha fazla önem teşkil etmektedir. Counter Strike gibi önce davranmanın önemli olduğu oyunlarda, ping değeri yüksek olan oyuncu dezavantajlıdır. Mesela, 30 milisaniye ping ile oynayan oyuncu ile 130 milisaniye ping ile oynayan oyuncu karşı karşıya gelip aynı anda tetiğe bastığında; ping değeri düşük olan daha evvel ateş eder.

İnternet tabanlı çalışan masaüstü uygulamalarda da ping değerinizin yüksek oluşu, verdiğiniz komutun geç iletilmesine neden olacağından dolayı; uygulamanın yavaş çalışmasına neden olur.

Ping Değeri Ölçme



İnternette gezindiğiniz bir sitedeki gezinme hızınızı etkileyen en önemli faktörlerden biri de ping değeridir. Genelde upload hızı ve download hızı kontrol edilirken, ping değeri kontrolü es geçilmektedir. Halbuki bu unsur da en az internet bağlantı hızı kadar önemlidir.

Gerçekten ping değerinin yüksek olup olmadığını anlamanın tek yolu, bunu ölçmektir. Amerikalı yazılımcı, yazar ve bilim insanı olan Mike Muuss tarafından 1983 yılında yazılan “ping” isimli programla ölçülmeye başlayan ping değerini, günümüzde birçok metot ile ölçümleyebilmekteyiz.

Ping değerinin oyun kalitesini arttırmak açısından önem taşıdığı tüm çevrimiçi oyun siteleri, sizin ve bağlanmak istediğiniz sunucunun ping değerini otomatik olarak göstermektedir.

Çevrimiçi ping değeri ölçümü yapan siteleri de aşağıda başlıklar halinde inceleyeceğiz. Ancak bu ölçümü gerçekleştirmeden evvel, aşağıda sıralanan maddelere dikkat etmeniz gerekir:

Çalışan tüm tarayıcıları ve tarayıcıdaki tüm sayfaları kapatın. Yalnızca hız testi yapılacak olan siteyi açın.

Eğer modeminize ethernet kablosu ile bağlı iseniz Wi-Fi bağlantısını kapatın.

Arka planda internet harcayan tüm masaüstü uygulamalarınızı kapatın.

İnternet ağınıza bağlı olan tüm cihazların ağ bağlantısını kesin.

Önemli: Eğer internete bağlanırken, bazı cihazlarınızı ağdan ayıramıyorsanız; ping değerinizi ölçmek için de bunu yapmayın. Zira gerçek ping değerinizi görmek için bu cihazların ağınıza bağlı olması gerekmektedir.