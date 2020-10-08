PMYO başvuruları ne zaman 2020? PMYO taban puanları nedir?

PMYO başvuruları için Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavından belirlenen baraj puanının geçilmesi gerekiyor. Polislik Meslek Yüksek Okulu başvuruları adaylar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Peki 2020 PMYO başvuruları ne zaman? İşte PMYO taban puanları ile ilgili detaylar...

PMYO TABAN PUANLARI

2020 PMYO taban puanları henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıllardaki PMYO taban puanları bulunuyor.

İşte yıllara göre PMYO taban puanları;

2015: 270

2016: 270

2017: 260

2018: 260

2019: 250

PMYO BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2020 PMYO başvuru tarihleri ile henüz bir açıklama gerçekleştirilmedi. PMYO başvuru tarihleri belli olduğu zaman detaylar haberde yer alacak.