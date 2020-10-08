08.10.2020 - 17:40 |
PMYO başvuruları ne zaman 2020? PMYO taban puanları nedir?
PMYO başvuruları adaylar tarafından merakla bekleniyor. Polislik Meslek Yüksek Okulu başvuruları üniversite yerleştirilmelerinden sonra gerçekleştiriliyor. Başvuru yacak olan adaylar TYT sınavından alınması gereken taban puanları merak ediyorlar. Peki PMYO başvuruları ne zaman 2020, taban puanları nedir?
PMYO başvuruları için Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavından belirlenen baraj puanının geçilmesi gerekiyor. Polislik Meslek Yüksek Okulu başvuruları adaylar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Peki 2020 PMYO başvuruları ne zaman? İşte PMYO taban puanları ile ilgili detaylar...
PMYO TABAN PUANLARI
2020 PMYO taban puanları henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıllardaki PMYO taban puanları bulunuyor.
İşte yıllara göre PMYO taban puanları;
2015: 270
2016: 270
2017: 260
2018: 260
2019: 250
PMYO BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2020 PMYO başvuru tarihleri ile henüz bir açıklama gerçekleştirilmedi. PMYO başvuru tarihleri belli olduğu zaman detaylar haberde yer alacak.
Aliyev noktayı koydu: Kimin tabanlarını yalarsan yala!Ulusa sesleniş konuşması yapan Azerbaycan lideri, Ermenistan başbakanı Paşinyan'a ateş püskürdü ve savaş meydanından kaçtığını söyledi. Bugün Hadrud kasabası ve birçok köyün Ermenistan işgalinden kurtarıldığını aktaran Cumhurbaşkanı Aliyev, "Moskova görüşmelerinden sonra sahtekarlık edeceklerse kendileri pişman olacak. Topraklarımızı alacağız" dedi.