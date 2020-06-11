PMYO ve POMEM sınavı ne zaman? Polis Akademisi duyurdu...

Pandemi nedeniyle (Kovit-19) Sağlık Kurulu Raporu işlemleri tamamlanmadığı için 09.06.2020 tarihinde yapılan eğitim sonu sınavına katılamayan Polis Meslek Yüksekokullarından ve Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinden mezun olan adayların sınavları, Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği hükümleri gereği Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Kampüsünde uygulanacak olan sınav tarihleri ve saatleri belli oldu. Söz konusu sınava, okul müdürlüklerince kendilerine eğitim sonu sınavına gireceği bildirilen adaylar katılacaklardır.

PMYO VE POMEM EĞİTİM SONU SINAVI NE ZAMAN?

PMYO ve POMEM eğitim sonu sınavı, Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Kampüsünde 10 Temmuz 2020 tarihinde PMYO mezunları için saat:09.30’da, POMEM mezunları için saat: 10.00’dan itibaren randevu usulüyle yapılacaktır.