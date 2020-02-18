Ramazan ayı bu yıl hangi ay başlıyor? Ramazan Bayramı 2020 bu yıl hangi günlere denk geliyor?

Ramazan ayı, Müslümanlar için maneviyatı yüksek bir aydır. Ramazan ayında Müslümanlar için oruç tutmak farzdır. Yoksulun halinden anlamak ve şükretmeyi bilmek Ramazan ayının öğretilerindendir. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Ramazan ayı 2020 ne zaman başlıyor? Ramazan bayramı 2020 hangi günlere denk geliyor? İşte Ramazan 2020 hakkında merak edilenler...

RAMAZAN AYI 2020 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan ayı 2020, 24 Nisan 2020 Cuma günü başlayacak. 23 Mayıs 2020 Cumartesi günü ise sona erecek. Peki Ramazan Bayramı 2020 hangi günlere denk gelecek?

RAMAZAN BAYRAMI 2020 HANGİ GÜNLERE DENK GELİYOR?

Ramazan Bayramı 2020,

24 Mayıs 2020 Pazar 1. Gün

25 Mayıs 2020 Pazartesi 2. Gün

26 Mayıs 2020 Salı 3. Gün