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27.03.2020 - 09:17 |

Ramazan ayı ne zaman başlayacak? Ramazan Bayramı tarihleri

İslam aleminde üç aylar olarak bilinen mübarek aylar içerisinde yer alan Ramazan ayı için geri sayım süüyor. Ramazan ayı içerisinde yer alan Oruç ibadeti aynı zamanda İslamın beş şartından biri olarak öne çıkıyor. Mübarek Ramazan ayı içerisinde kılınacak beş vakit namazın yanı sıra akşamları cemaatle kılınan Teravih namazı, İftar ve Sahur gibi birçok ritüel yer alıyor. Yüce kitabımız Kuran-ı Kerim'in Ramazan ayı içerisinde indirilmeye başlanmış olması bu ayın önemini kat be kat arttırıyor.

Ramazan ayı ne zaman başlayacak? Ramazan Bayramı tarihleri

Ramazan ayı için geri sayım sürüyüor. Müslümanlar için çok özel bir yere sahip olan Ramazan ayı içerisinde yer alan oruç ibadeti ve Kuran-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olan Kadir Gecesinin bu ay içerisinde yer alması nedeniyle bu ayın önemi kat be kat artıyor. Gece yapılacak olan sahurların ardından akşama kadar nefsini terbiye edecek olan binlerce müslüman hem bedenen hem de manevi anlamda dilini, kalbini gözünü günahtan uzak tutucak. Akşam iftar saatinde kurulan mütevazı sofralar ile oruçlar açılacak. Allah nasip ederse iftarın ardından Teravih namazı cemaatle kılınacak. Peki Ramazan ayı rahmet, bereket ve mağfiret ayı ne zaman başlayacak?

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ramazan ayı bu yıl 24 Nisan tarihinde başlayacak. İlk oruç için 23 Nisan'ın 24 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve ilk oruç 24 Nisan tarihinde tutulacak. Bir ay sürecek olan Ramazan ayı 23 Mayıs tarihinde sona erecek. Ramazan ayının ardından üç gün sürecek olan Ramazan Bayramı idrak edilecek.

2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020

Regaip Kandili 27 Şubat 2020

Miraç Kandili 21 Mart 2020

Berat Kandili 7 Nisan 2020

Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020

Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020

Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020

Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020

Aşure Günü 29 Ağustos 2020

Mevlid Kandili 28 Ekim 2020

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