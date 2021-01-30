Resmi Tatiller 2021 takvimi ve Dini Günler 2021 takvimi belirlendi! Yılda kaç resmi, kaç dini gün var, hangi günlere denk geliyor?

2021’de resmi olarak toplamda 14 tam gün, artı 3 yarım gün tatil yapılıyor. Bu da toplamda 15,5 gün ediyor. 2021'de Dini günler ise toplam 18 günden oluşuyor. Peki bunlar neler? Resmi tatiller iş yerlerini, okulları tatil konusunda etkiliyor. Özellikle hafta sonu günlerine yakın tarihlere denk geldiğinde hafta sonu tatilinin birleşmesiyle uzun bir tatil ortaya çıkabiliyor. Dini günlerde arasında ise kangil günlerinin veya mübarek ayların değil de dini bayramlar tatil sayılıyor. Yine iş yerleri ve okullar dini bayramlarda tatil sayılıyor. İşte resmi tatiller ve dini günler takvimi 2021 haberimizde...

RESMİ TATİLLER 2021

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: Cuma 2021

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü: Cumartesi 2021

12 Mayıs Ramazan Bayramı: Çarşamba 2021

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: Çarşamba 2021

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü: Perşembe 2021

19 Temmuz Kurban Bayramı: Pazartesi 2021

30 Ağustos Zafer Bayramı: Pazartesi 2021

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı: Cuma 2021

1 Ocak Yılbaşı: Cumartesi 2022

DİNİ GÜNLER 2021

13 Şubat 2021 Cumartesi: Üç ayların başlangıcı

18 Şubat 2021 Perşembe: Regaib Kandili

10 Mart 2021 Çarşamba: Miraç Kandili

27 Mart 2021 Cumartesi: Berat Kandili

13 Nisan 2021 Salı: Ramazan Ayı Başlangıcı

8 Mayıs 2021 Cumartesi: Kadir Gecesi

12 Mayıs 2021 Çarşamba: Arefe

13 Mayıs 2021 Perşembe: Ramazan Bayramı 1. Gün

14 Mayıs 2021 Cuma: Ramazan Bayramı 2. Gün

15 Mayıs 2021Cumartesi: Ramazan Bayramı 3. Gün

19 Temmuz 2021 Pazartesi: Arefe

20 Temmuz 2021 Salı: Kurban Bayramı 1. Gün

21 Temmuz 2021 Çarşamba: Kurban Bayramı 2. Gün

22 Temmuz 2021 Perşembe: Kurban Bayramı 3. Gün

23 Temmuz 2021 Cuma: Kurban Bayramı 4. Gün

9 Ağustos 2021 Pazartesi: Hicri Yılbaşı

18 Ağustos 2021 Çarşamba: Aşure Günü

17 Ekim 2021 Pazar: Mevlit Kandili