Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 15 Ağustos korona virüs tablosunu açıkladı! İşte Türkiye'de 24 saat içerisinde ortaya çıkan yeni vaka ve can kaybı sayısı...

Korona virüs vaka ve can kaybı sayısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından her gün akşam saatlerinde Twitter üzerinden açıklanmaya devam ediyor. 14 Ağustos tarihinde açıklanan son korona virüs tablosuna göre son 24 saat içerisinde 67.214 test yapılırken yapılan testler içerisinde 1.256 yeni pozitif vaka tespit edildi. Vefat eden hasta sayısı son 24 saat içerisinde 21 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan son korona virüs tablosuna göre iyileşen hasta sayısı ise 992 olarak açıklandı.

Ülkemizde 11 Mart tarihinden bu yana 5.592.072 test yapılırken Pozitif çıkan vaka sayısı dün açıklanan rakamların ardından 246.861'e ulaştı. 11 Mart tarihinden bugüne kadar corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden insanların sayısı 5.934'e yükseldi. Son 24 saat içerisinde açıklanan corona virüs tablosunun ardından toplam iyileşen hasta sayısı ise 228.980'e yükseldi.

BAKAN KOCA SON VAKA SAYILARINI BÖYLE AÇIKLADI

SON 45 GÜNÜN en yüksek pozitif tanı -yeni hasta- sayısına ulaştık. Kritik göstergemiz olan Ağır Hasta sayısı, genellikle risk grubunda olup hastalığa yakalananlar ile artıyor. Yeni hasta sayısını, ağır hasta sayısını, can kayıplarını birlikte azaltalım.