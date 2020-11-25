Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl ve ne zaman yapılacak? 12 Bin Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı nedir?

Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili detaylar gündemde yer alıyor. 12 bin sözleşmeli sağlık personeli, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile alınacak. Branş dağılımı ile ilgili bilgiyi Sağlık Bakanı Koca paylaştı. Peki 12 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı nedir, nasıl başvuru yapılacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL VE NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı personel alımı tarihi ile ilgili henüz net bir bilgi paylaşılmadı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alacaklarını duyurdu.

12 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALIMI BRANŞ DAĞILIMI NEDİR?

Alım yapılacak personelin il ve sağlık tesisi dağılımının yer aldığı listelerin ÖSYM Başkanlığına teslim edildiğini belirten Koca, "7 bini hemşire, 1700'ü ebe ve 2 bin 864'ü sağlık teknikeri/teknisyeni olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında alım yapılacak." bilgini paylaştı.

TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra tercih kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak ve adaylar tercihlerini bu kılavuzda belirtilen tarihler arasında yapabilecek. ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile yapılacak atamalarda mülakat olmayacak. Kovid-19 salgınıyla mücadele ettiğimiz bu zor dönemde, bu atamaların bize güç katacağına ve vatandaşlarımıza daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasında önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum."