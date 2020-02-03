Şampiyon 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Şampiyon 19. son bölümde korkunç olay! Kaçırıldı ve...

ŞAMPİYON 19. BÖLÜMDE NELER OLDU?



Elisa Elif, Fırat’ın sayesinde onu kaçırmak isteyen kar maskeli adamların elinden kurtulmuştur. Onu kimin kaçırtmak isteyeceği konusunda bir fikirleri yoktur. Bu arada Suna, Elif’e güvenmemekte ve gizlediği bir şeyler olduğunu düşünmektedir. Bu düşüncesini Fırat’a söyler. Mücella olanlardan pişmandır. Serhat ile konuşur. Ancak Serhat bu kez kararlıdır. Boşanma kararından vazgeçmez. Kerem’in maçı büyük ses getirmiştir. Tansel ona yeni maç ayarlamaya çalışırken ummadığı bir teklif gelir. Zafer Şahin’in artık boks yapamayacağını ona nasıl söyleyeceğini bilememektedir. Bu yüzden Fırat Şahin ile konuşur. Şahin yıkılmıştır. Derviş Aladağlı’nın hapishanede öldüğü haberi gelmiştir. Herkes şoktadır. Zafer, Fırat’a yeni bir maç ayarlamaya çalışmaktadır. Ancak hiçbir organizasyon olumlu cevap vermez. O sırada hiç ummadık birinden maç teklifi gelir. Kar maskeli adamlar pes etmemiştir ve Elisa Elif’in yalnız anını kollayıp onu kaçırırlar. Fakat Elif bir fırsat bulup olduğu yerin konumunu Fırat’a göndermeyi başarır.



ŞAMPİYON 20. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



