Şarbon karantinası corona virüs zannedildi

Trabzon Sürmene ilçesi Yemişli Mahallesi'nde yaşayan F.K., dün büyükbaş hayvanını kesip, etini komşularına dağıttı. Eti pişirip yiyen 5 kişi, ilerleyen saatlerde mide bulantısı ve kusma şikayetiyle Sürmene Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Acilde tedavi edilip, taburcu olan 5 kişi, komşularının kestiği hayvanın etinden yediklerini söyleyince İlçe Sağlık ile İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri ekipleri harekete geçti. Kesilen büyükbaştan alınan numuneye test yapıldı. Hayvanda şarbon hastalığı mikrobu bulundu.



MAHALLE KARANTİNAYA ALINDI



Bu tespit üzerine mahalle karantinaya alındı. 'Dikkat bu bölge şarbon hastalığı nedeniyle karantina altına alınmıştır’ yazılı pankartlar asılan mahallede, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden uzmanlar, geniş çaplı inceleme başlattı.



Dezenfeksiyon çalışmalarının ardından etler imha edildi. Küçükbaş ve büyükbaş hayvanlara koruyucu aşı vuruldu. İlçeden hayvan giriş-çıkışına izin verilmiyor.



İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkilileri, mahallede tüm tedbirlerin alındığını, gerekli çalışmaların sürdüğünü bildirdi.



‘ŞARBON KARANTİNASINI KORONAVİRÜS SANIYORLAR’



Asılan pankartlardaki 'karantina'yı mahallede yaşayan bazı vatandaşların koronavirüs karantinası zannettiği öğrenilirken, esnaf Ali Kemal Durgun "Şarbon vakası bizim mahallede ama bulunduğumuz noktaya 700 metre yukarıda bir yerde çıkmış. Buraya 'şarbon hastalığı nedeniyle karantinaya alınmıştır' diye pankart astılar. Ancak vatandaşlar sadece karantina kısmına odaklanıyor koronavirüs nedeniyle. Şarbon kısmını kimse okumuyor. 'Karantina mı var, dışarı çıkmayacak mıyız, ne oldu?' gibi sorularla karşılaşıyoruz. Vatandaşlar paniğe kapıldı" dedi.



Mahalleli Arslan Aktaş da karantina ile ilgili kapsamlı bir açıklama yapılmasının faydalı olacağını söyleyerek "Yetkililer bir şey söylemediler ama mahalleye bu pankartı asmışlar. Bir karantinadan bahsediliyor ama tam olarak ne olduğunu biz de bilmiyoruz" diye konuştu.