Sefirin Kızı 15.bölüm fragmanı yayında! Nare ile Sancar arasındaki bağlar kopuyor mu?

Engin Akyürek, Neslihan Atagül Doğulu, Uraz Kaygılaroğlu ve Doğukan Polat gibi isimlerin yer aldığı Sefirin Kızı dizisinin 15.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Reyting yarışında da adından söz ettiren Sefirin Kızı dizisinin 15.yeni bölüm fragmanında Nare'nin Sancar'a söyledikleri şaşırttı. Peki Nare ile Sancar arasındaki bağlar kopuyor mu?

SEFİRİN KIZI FRAGMAN

15.BÖLÜMDE NELER OLACAK?



Beğeni toplayan Sefirin Kızı dizinin 15.bölümünde Gediz Sancar’ı katil olmaktan vazgeçirir ama bu sefer kendisi Akın’a olan öfkesine yenik düşer. Hep içine attığı yükler onu dağıtır ve katil olmanın eşiğine gelir.

Sancar, en büyük sınavının can almak değil can vermek olduğunu anlar. Menekşe’nin hamile olduğunu öğrenir ve kahrolur. Bu haberi Nare’ye ve Melek’e nasıl verecektir?

Menekşe konağa geri döner ve düşük tehlikesini kullanarak konak halkının üzerine kabus gibi çöker. Ama Gülsiye’nin de onun için kabus gibi planları vardır.

Nare Sancar’dan Menekşe’nin hamilelik haberini aldığında, çok büyük bir farkındalık yaşar. Kendisine, Sancar’a ve dokuz yıldır tüm yaşadıklarına ilk defa dışardan bakmayı başarır. Onların sevdası, gerçekten imkansızdır.

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Star TV ekranlarında pazartesi günü yayınlanan Sefirin Kızı dizisinin 14.bölümünde, Sancar ve Nare arasında kıyasıya bir savaş başlar. Sancar intikamını almaya, Nare ise o intikamı Sancar’a aldırtmamaya yeminlidir.

Nare yumuşak oynamayı bırakır, topuyla tüfeğiyle Sancar’a saldırır. Melek annesi gibi babasız bir kız olmayacaktır. Sancar’ı katil yapmama yolunda her yol mübahtır. Bunun için konakta kalmayı bile göze alır.

Sancar ise Nare’nin savaşına aynı kararlılıkla cevap verir. Sonuna giden yolda bütün hesaplarını kapatmaya başlar. Tek amacı, onun yokluğunda herkesi garantiye almaktır. En başta da kızıyla Nare’yi.

Ama Gediz, Sancar’ı en hassas yerinden vuracaktır. Nare’ye olan sevdasından ve kıskançlığından.

SEFİRİN KIZI OYUNCULARI

Engin Akyürek

Neslihan Atagül Doğulu

Uraz Kaygılaroğlu

Doğukan Polat

Hivda Zizan Alp

Özlem Çakar Yalçınkaya

Erhan Alpay

Erdal Küçükkömürcü

Gonca Cilasun

Tülin Yazkan

Esra Kızıldoğan

Cemre Öktem

Edip Tepeli

Beren Gençalp