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01.03.2020 - 11:50 | | İHA

Şehit cenazesinde duygulandıran fotoğraf

Suriye’nin İdlib bölgesinde Esed’e bağlı rejim güçlerinin hava saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Batuhan Tank’ın memleketi Osmaniye’nin Kadirli ilçesindeki cenazesinde tören mangasındaki askerler ıslanmasın diye vatandaşların şemsiye tuttuğu fotoğraf, görenleri duygulandırdı.

Şehit cenazesinde duygulandıran fotoğraf

İdlib şehidi Uzman Çavuş Batuhan Tank, dün memleketi Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde toprağa verildi. Cemalpaşa Mahallesi Şehit Yaşar Tank Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kadirli Asri Mezarlığındaki şehitliğe getirilen Batuhan Tank’ın cenazesi burada toprağa verildi. Yağmur altında gerçekleştirilen cenaze töreninde, tören mangasındaki askerlerin ıslanmaması için cenazeye katılan vatandaşların kendi şemsiyesini askerlere tutma anının fotoğrafı ise görenleri duygulandırdı.

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